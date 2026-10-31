DFB-Pokal der Frauen: Köln und RB liefern sich enges Pokalduell

Die Frauen des 1. FC Köln stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals. Beim Aufeinandertreffen mit den Tabellennachbarinnen aus Leipzig setzten sie sich mit 1:0 durch.

Die Fußballerinnen von RB Leipzig sind im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Im Duell der direkten Bundesliga-Nachbarn verlor das Team von Trainer Jonas Stephan beim 1. FC Köln mit 0:1 (0:1). Pauline Bremer (34. Minute) erzielte den einzigen Treffer und schoss die Rheinländerinnen ins Viertelfinale.

Damit müssen die Leipzigerinnen weiter auf ihre zweite Halbfinal-Teilnahme in der Vereinsgeschichte warten. In der Saison 2022/23 hatte RB als damaliger Zweitligist überraschend die Vorschlussrunde erreicht und war erst am SC Freiburg gescheitert. Seitdem war für RB spätestens im Achtelfinale Schluss.