DFB-Pokal der Frauen:Köln und RB liefern sich enges Pokalduell
von Simon Mertens
Die Frauen des 1. FC Köln stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals. Beim Aufeinandertreffen mit den Tabellennachbarinnen aus Leipzig setzten sie sich mit 1:0 durch.
Die Fußballerinnen von RB Leipzig sind im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Im Duell der direkten Bundesliga-Nachbarn verlor das Team von Trainer Jonas Stephan beim 1. FC Köln mit 0:1 (0:1). Pauline Bremer (34. Minute) erzielte den einzigen Treffer und schoss die Rheinländerinnen ins Viertelfinale.
Damit müssen die Leipzigerinnen weiter auf ihre zweite Halbfinal-Teilnahme in der Vereinsgeschichte warten. In der Saison 2022/23 hatte RB als damaliger Zweitligist überraschend die Vorschlussrunde erreicht und war erst am SC Freiburg gescheitert. Seitdem war für RB spätestens im Achtelfinale Schluss.
Schon am 9. November stehen sich Leipzig und Köln an gleicher Stelle erneut gegenüber - dann geht es in der Bundesliga um Punkte.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren