Die Olympischen Jugendspiele im Senegal sollen nur ein erster Schritt sein: Afrika möchte in den kommenden Jahren erstmals Olympia austragen. Wie es um die Pläne steht.

Erstmals brennt das olympische Feuer in Afrika: Rund 2.700 Youngster starten im Senegal. Die deutschen Wettkämpfe gibt es live im ZDF-Stream. 20.10.2026 | 2:15 min

Erstmals in der Geschichte Olympias leuchten die fünf Ringe in Afrika. Zu den Olympischen Jugendspielen, die an diesem Wochenende im Senegal beginnen, werden 2.700 Sportlerinnen und Sportler bis 17 Jahre aus aller Welt erwartet. "Afrika heißt willkommen, Dakar feiert" prangt überall in der Metropole an der Küste Westafrikas.

Bis zum 13. November treten die Jugendlichen in 25 Sportarten gegeneinander an. Für Deutschland sind 50 Athletinnen und Athleten ab 14 Jahren in 17 Disziplinen nominiert. Austragungsorte sind Senegals Hauptstadt Dakar, die nahe gelegene Stadt Diamniadio und der Badeort Saly.

Afrika hofft auf die großen Olympischen Spiele

Für IOC-Präsidentin Kirsty Coventry (43), der ersten Afrikanerin an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees, sind die Jugendspiele ein Meilenstein. "Wir wissen, wie viel wir zu bieten haben, und ich hoffe, dass die Menschen Afrika künftig in einem anderen Licht sehen", sagte die zweimalige Schwimm-Olympiasiegerin aus Simbabwe.

Mit dabei in Dakar ist auch ein Team von jungen Geflüchteten. 08.10.2026 | 2:08 min

Beobachter erwarten, dass unter Coventrys Führung auch Afrikas Hoffnungen auf den Zuschlag für Olympische Spiele steigen. Im Rennen um die Sommerspiele 2036 nannte das IOC jüngst Südafrika als einen der sechs Rivalen für die Münchner Bewerbung. Die Pläne mit Kapstadt, Johannesburg und Durban stehen aber noch am Anfang.

Jugendspiele gelten als wichtiger Test für das große Olympia

Die Jugendspiele in Dakar gelten als wichtiger Test, um zu zeigen, wie fit Afrika für große Multi-Sport-Ereignisse ist.

Ich möchte, dass diese Spiele so gut organisiert werden, dass die Frage nach Dakar nicht mehr lautet, ob Afrika die Olympischen Spiele ausrichten kann, sondern wann. „ Senegals Präsident Bassirou Diomaye Faye in der Zeitung "Le Soleil"

Mehr als 150 Wettbewerbe stehen auf dem Programm. Neben Klassikern wie Leichtathletik, Schwimmen oder Fechten und jungen Disziplinen wie Skateboarden gibt es an der Atlantikküste Segeln, Küstenrudern und Beachvolleyball. Auch das im Senegal leidenschaftlich betriebene Ringen ist als Strandvariante dabei.

Präsident: "Wir versprechen keine perfekten Spiele"

Für das Land mit 19 Millionen Einwohnern war die Organisation ein Kraftakt. Zwar brachte die coronabedingte Verschiebung von 2022 auf 2026 vier Jahre zusätzliche Vorbereitungszeit. Doch der Senegal musste zugleich einen Machtwechsel und eine schwere Schuldenkrise bewältigen. Die Gesamtkosten wurden nie beziffert, doch allein im Staatshaushalt 2026 sind mehr als 139 Millionen Euro für die Infrastruktur der Spiele vorgesehen.

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Trotz vieler Unkenrufe wurde das meiste rechtzeitig fertig, manches erst auf den letzten Metern. "Wir versprechen keine perfekten Spiele, sondern authentische Spiele, die der senegalesischen Teranga (Gastfreundschaft) gerecht werden", sagte der Präsident des senegalesischen Olympischen Komitees, Mamadou Diagna Ndiaye, "Le Soleil".

Herausforderung für die Gastgeber

Statt auf Neubauten setzten die Organisatoren vor allem auf Aus- und Umbau bestehender Anlagen. In Dakar wurden ein Stadion und das Olympische Schwimmbad saniert, Straßen erneuert und Plätze begrünt. Das Olympische Dorf soll später als Studentenwohnheim dienen. Die Sportanlagen sollen Jugendlichen bessere Trainingsmöglichkeiten bieten und Senegal für Wettbewerbe attraktiver machen.

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Die Spiele zeigen jedoch auch, vor welchen Herausforderungen afrikanische Gastgeber stehen. Im hoch verschuldeten Senegal fragen sich manche, ob angesichts hoher Lebenshaltungskosten und Arbeitslosigkeit nicht andere Investitionen dringlicher wären. Hinzu kommen trotz der stabilen Lage im Land selbst hohe Sicherheitsanforderungen angesichts islamistischer Terrorgruppen in den Nachbarstaaten.

Gruppenschlafsäle ohne Klimaanlagen und Hockklos

Wie ungewohnt die Bedingungen sein können, zeigt etwa ein Schreiben des US-Bogenschützenverbands an Athleten und Eltern, in dem er sie auf einfache Gruppenschlafsäle ohne Klimaanlagen, mit begrenztem Warmwasser und Hockklos vorbereitet.

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"Die Olympischen Jugendspiele in Dakar 2026 werden ein einzigartiges und bereicherndes Erlebnis sein, bei dem Wachstum, Erfahrungsgewinn und Entwicklung im Mittelpunkt stehen", heißt es darin. "Die Bedingungen werden schlicht sein und könnten sich negativ auf die Leistungsfähigkeit auswirken."

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