Real Madrid gewinnt den Clásico gegen den FC Barcelona mit 2:1. Doppelpacker Kylian Mbappé entscheidet das Spiel mit einem späten Tor.

Matchwinner im Clásico: Kylian Mbappé. Quelle: Matthieu Mirville / ddp

Dank eines Doppelpacks von Kylian Mbappé hat Real Madrid den Clásico gegen den FC Barcelona für sich entschieden. Die Königlichen gewannen bei Barça mit 2:1 und sorgten damit für noch mehr Spannung in der spanischen Fußball-Liga.

Durch den Auswärtssieg beträgt der Rückstand von Real als Tabellendritter (24 Punkte) auf Spitzenreiter Barcelona (27) nur noch drei Zähler. Zweiter ist Atlético Madrid mit 25 Zählern. Für Barça unter Trainer Hansi Flick war es die erste Pleite in der Liga in dieser Saison nach zuvor neun Siegen zum Auftakt.

Mbappé trifft doppelt

Real ging durch Mbappé kurz vor der Pause in Führung (41. Minute). Nachdem Raphinha für die Hausherren ausgeglichen hatte (61.), sorgte Mbappé in der Schlussphase für den viel umjubelten Siegtreffer der Gäste (87.).

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Reals Coach José Mourinho musste in dem Topspiel auf den in der Liga gesperrten und aktuell formschwachen Vinícius Júnior verzichten. Zudem fiel Torwart Thibaut Courtois wegen eines Infekts aus.

Flick musste derweil schon in der ersten Hälfte den ersten Wechsel vornehmen. Für den verletzten Xavi Espart kam in der 30. Minute Alejandro Balde in die Partie.

Real in der ewigen Bilanz wieder vorn

Zwischen den beiden Schwergewichten in Spanien entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichene Partie. Richtig gefährlich wurden beide Teams aber nur selten. Das 1:0 der Madrilenen durch Mbappé war eher ein Zufallsprodukt. Nach einer Hereingabe des Ex-Leipzigers Yan Diomande schoss Barcelonas Gerard Martín bei einer Abwehraktion Mbappé an.

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Nach dem Ausgleich durch Raphinha in der zweiten Hälfte drängten die Katalanen auf den Sieg. Dann aber sorgte Mbappé für die erneute Führung der Madrilenen - und den Sieg im Clásico. In der ewigen Bilanz zwischen den beiden spanischen Schwergewichten liegt nun wieder Real Madrid vorne: 107 Mal gewannen die Königlichen den Clásico, 106 Mal der FC Barcelona.

Mbappe: "Wir wussten, dass wir ein großes Spiel abliefern mussten"

Superstar Kylian Mbappé hat nach seinen Treffern 99 und 100 für Real Madrid den wichtigen Prestige-Erfolg im Clásico beim FC Barcelona in den Vordergrund gestellt. "Ich bin sehr glücklich."

Jeder weiß, dass ich gerne Tore schieße. „ Kylian Mbappé nach seinem Doppelpack

Und weiter: "Das Wichtigste ist aber der Sieg der Mannschaft, und ich glaube, dass uns das als Team viel Selbstvertrauen geben wird. Der Star war die Mannschaft", sagte Mbappé nach dem 2:1 (1:0) im 265. Duell der Erzrivalen beim Klub-TV.

Der Doppelpack des Franzosen verhinderte nicht nur den alleinigen Startrekord von Barca mit Trainer Hansi Flick. Real hat sich bei nun drei Punkten Rückstand wieder im Titelrennen zurückgemeldet. "Wir wussten, dass wir ein großes Spiel abliefern mussten, ein Spiel für echte Männer. Der Sieg ist ein gutes Zeichen", betonte Mbappé.

Flick: "Wir sind enttäuscht"

Barça-Trainer Hansi Flick beklagte hingegen die fehlende Frische seines Teams. "Ich sage die Wahrheit: Heute waren wir nicht frisch, und das müssen wir ändern", sagte der deutsche Coach nach der Heimniederlage gegen den Erzrivalen: "Wir sind enttäuscht."

Die fehlende Frische erklärte sich der 61-Jährige auch mit den Reisestrapazen aufgrund mehrerer englischer Wochen am Stück. "Aber ich will nicht darüber reden, wenn wir verlieren, sondern wenn wir gewinnen. Und ich akzeptiere keine Ausreden", sagte Flick, der mit Barça in der spanischen Fußball-Liga die erste Saisonniederlage nach zuvor neun Siegen am Stück kassierte.

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Quelle: dpa, sid