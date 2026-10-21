Rekordtransfer Yan Diomande hat sich ins Team von Real Madrid gekämpft. Vor dem Duell mit seinem Ex-Klub RB Leipzig gilt er als Beispiel für seine prominenten Sturmkollegen.

Yan Diomande reift bei Real Madrid zum Hoffnungsträger. Quelle: Witters

Im Leben von Yan Diomande, 19, ging es in den letzten Jahren ziemlich schnell. Im Frühjahr 2025 debütierte der Rechtsaußen von der Elfenbeinküste in Spaniens erster Liga für den Madrider Vorstadtklub Leganés. Schon im Sommer desselben Jahres wechselte er von dort zu RB Leipzig. Und nach nur einer Saison in Sachsen folgte die Rückkehr nach Madrid - für 125 Millionen Euro Ablöse und zum städtischen Primus Real.

Wenn Leipzig nun am Mittwoch zur Champions League ins Bernabéu-Stadion kommt, ist das für Diomande also bereits eine Begegnung mit seiner Vergangenheit.

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Yan Diomande trifft erstmals für Real Madrid

Die Karriere bei Real verläuft bisher nicht ganz so kometenhaft, aber doch immer besser. Vor zehn Tagen erzielte er mit dem wichtigen 1:0-Siegtreffer gegen Villarreal sein erstes Tor - im Jubel vergoss Diomande auch ein paar Tränen. Den Treffer widmete er seiner jüngeren Schwester Roxane, die an einer Vergiftung verstarb, als sie 15 Jahre alt war.

Diomande musste enorme Erleichterung verspüren. Das Preisschild wiegt nicht gerade wenig, der ivorische Teenager ist der teuerste Einkauf der Geschichte im Klub der Galaktischen.

Auf dem Papier sollte Diomande der Newcomer eines Dreier-Traumsturms neben Kylian Mbappé und Vinícius Júnior sein. Doch der Saisonstart verlief schleppend. Erst zuletzt kämpfte er sich in die Stammelf. Beim 4:3 vorige Woche in der Champions League bei der AS Roma wie beim 4:1 am Sonntag gegen Sevilla - mit weiterem Treffer - feierten ihn die Medien dann als besten Real-Profi auf dem Platz.

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Mbappé und Vinícius zwischen Formproblemen und Kritik

Und so liegt es mittlerweile weniger an Diomande, dass das mit dem Traumsturm so eine Sache ist. Es sind Mbappé und Vinícius, die mit Inkonstanz auffallen. Sowie mit Skandalen und Skandälchen.

Mbappé trifft zwar halbwegs regelmäßig, aber, so die Kritiker, zu selten in den wirklich wichtigen Momenten. Viele Beobachter sprechen ihm die Leaderqualitäten ab, die er von seinem Namen und seinem Ego her eigentlich haben sollte. Als er sich während der jüngsten Länderspielpause von einer Knieverletzung erholen sollte, ging er auf Reisen nach Frankreich und in die Schweiz. Die Fans goutierten das nicht.

Vinícius wiederum steckt in einer profunden Schaffenskrise. Seit er mit der Ankunft Mbappés im Sommer 2024 seinen Status als oberster Klubstar einbüßte, ist er nicht mehr der elektrische Linksaußen von einst. Inzwischen ist sogar sein Stammplatz in Gefahr. Gegen Villarreal etwa brachte ihn Trainer José Mourinho erst zur zweiten Halbzeit. Wegen Haareziehens sah der nervöse Brasilianer dann die Rote Karte.

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Real Madrid und Ligachef Tebas streiten über Schiedsrichter

Mourinho und der Klub haben aus der folgenden Vier-Spiele-Sperre eine Staatsaffäre gemacht. Die Attacken des Vereinssenders gegen die Schiedsrichter verglich Ligachef Javier Tebas daraufhin sogar mit den Propagandamethoden von Joseph Goebbels, woraufhin Real seine Demission forderte. Der Lärm kommt dem Klub gelegen, so wird weniger von seiner sportlichen Stagnation gesprochen.

Denn nach zwei titellosen Jahren hat auch der zurückgekehrte Mourinho bisher keine großen Veränderungen vorangebracht. Das Spiel der Mannschaft bleibt Stückwerk, abhängig von den inspirierten Momenten der Stars. Oder vom Furor der Einwechselspieler und der Schlussminuten wie vorige Woche beim fulminanten Comeback in Rom.

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Real Madrid vor Clásico gegen Barcelona unter Druck

In der heimischen Liga liegt man vor dem Clásico am Sonntag beim FC Barcelona hingegen schon sechs Punkte hinter dem Erzrivalen. Eine weitere Niederlage würde Alarmstimmung auslösen.

Diomande ist in dieser Situation mittlerweile zum Hoffnungsträger gereift. Der Teenager ist unverbraucht, ein belebendes Element. Auch in zähen Partien versucht er alles, mit Einsatzwillen, Demut und defensivem Engagement. Das kommt an - gerade im Vergleich mit seinen divenhaften Angriffskollegen.

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