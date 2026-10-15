In der Jugend ein großes Versprechen, beim BVB nicht überzeugend - beim FC Barcelona blüht Karim Adeyemi gerade auf. Was steckt dahinter? Und ist das mehr als eine Momentaufnahme?

Schon länger gilt Karim Adeyemi als großes Fußball-Versprechen. Nach durchwachsenen Jahren beim BVB wagt er den Neustart beim FC Barcelona - und plötzlich scheint vieles zu passen. 15.10.2026 | 15:38 min

Es war einer der überraschendsten Transfers des vergangenen Sommers: Karim Adeyemi wechselte nach einer durchwachsenen Saison bei Borussia Dortmund ins Star-Ensemble des FC Barcelona.

Adeyemi-Transfer überraschte auch Barca-Kenner

"Als der Transfer angekündigt wurde oder die ersten Gerüchte darüber aufkamen, hatte niemand damit gerechnet", erinnert sich der spanische Sportjournalist Jaume Marcet in der ZDFsportstudio-Sendung Bolzplatz.

Mir hat es gefallen, als dieser Name auftauchte, denn ich dachte: Wow, das ist ein sehr schneller, sehr dynamischer Spieler. „ Journalist und Barca-Kenner Jaume Marcet

Seinen Speed und seine Dynamik zeigt Adeyemi nun in Barcelona. Zwar kommt er bislang vor allem als Einwechselspieler zum Einsatz, doch in seiner begrenzten Spielzeit überzeugt er: In nur 355 Minuten war er an sieben Toren beteiligt und ging ligaweit auf 90 Minuten umgerechnet am dritthäufigsten in Eins-gegen-eins-Duelle.

2. Spieltag in der Champions League unter anderem mit der Partie Galatasaray Istanbul gegen den FC Barcelona. 14.10.2026 | 8:56 min

Klopp hält große Stücke auf den Angreifer

Adeyemi mache in Barcelona einen überragenden Eindruck, schwärmte Bundestrainer Jürgen Klopp zwischen den Nations-League-Spielen gegen die Niederlande und Griechenland. Beide Male nominierte er den Angreifer für die Startelf.

Dabei bestritt der Angreifer erst seine Länderspiele zwölf und 13, obwohl er bereits vor fünf Jahren unter Hansi Flick im DFB-Team debütiert hatte. Flick war es nun auch, der trotz Adeyemis schwieriger Zeit beim BVB an dessen Potenzial glaubte und ihn nach Barcelona holte.

Viel Ballbesitz, viele Anläufe, wenig Ertrag: Die deutsche Nationalmannschaft tat sich gegen kompakte Griechen schwer und erlebte in Augsburg einen bitteren Abend. 27.09.2026 | 7:38 min

Adeyemi als Zehnjähriger bei Bayern rausgeflogen

Einer der Ersten, die Adeyemis Talent erkannten, war Manfred Schwabl, der Präsident der SpVgg Unterhaching. Beim heutigen Regionalligisten landete der damals Zehnjährige, nachdem er wegen Disziplinlosigkeit aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern geflogen war.

Sportlich sei er mit seinem Tempo und seiner Frechheit vor dem Tor kaum zu stoppen gewesen, erinnert sich Schwabl im Bolzplatz. Mit diesen Fähigkeiten gewann Adeyemi sowohl in der U17 als auch in der U19 die Fritz-Walter-Medaille in Gold. 2021 wurde er mit der U21 des DFB Europameister.

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Behutsamer Karriere-Aufbau in Salzburg

Auf Vereinsebene wählte der Tempo-Dribbler trotz des Interesses internationaler Topklubs einen behutsamen Karriereaufbau und wechselte noch im Juniorenbereich zu Red Bull Salzburg, wo er zunächst im Farmteam FC Liefering zum Einsatz kam.

Nach seinem späteren Durchbruch in der österreichischen Bundesliga ging es zur Saison 2022/23 schließlich für 30 Millionen Euro zu Borussia Dortmund.

Durchwachsene Jahre beim BVB

"Ein Transfer, der die Erwartungen nicht erfüllen konnte", urteilt Bolzplatz-Moderator Janosch Bárhó rückblickend. Die Gründe dafür seien vielschichtig. Neben ständigen Verletzungen fand auch keiner seiner Trainer – Edin Terzic, Nuri Sahin oder Niko Kovac – die ideale Rolle für ihn.

Abseits des Platzes sorgte Adeyemi zudem für unerfreuliche Schlagzeilen, als er wegen des Besitzes eines Schlagrings und eines Tasers einen Strafbefehl erhielt und 450.000 Euro Geldstrafe zahlen musste. Nach eigenen Angaben stammten die Gegenstände aus einer online bestellten Überraschungsbox.

Flick mit gutem Draht zu Adeyemi

In Barcelona blüht Adeyemi nun regelrecht auf und traf auch in der Champions League bereits zweimal. Beobachter führen das vor allem auf Barca-Trainer Hansi Flick zurück, der die richtige Ansprache gefunden und den Stürmer - meist als Joker - fest auf dem linken Flügel positioniert hat.

"Er braucht Unterstützung und Vertrauen“, sagt sein ehemaliger U16-Nationaltrainer Michael Feichtenbeiner im Bolzplatz. "Wenn er das von Hansi Flick bekommt, kann er seine Stärken voll ausspielen."

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Weniger Druck neben all den Barca-Stars

Einen weiteren wichtigen Aspekt nennt Journalist Marcet, indem er auf den bei Barca nicht ganz so großen Druck auf Adeyemi verweist. "Karim ist nicht als Megastar gekommen, sondern als Spieler, der etwas beitragen soll. Und das tut er vom ersten Tag an."