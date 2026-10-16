Karim Adeyemi - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Karim Adeyemi
Karim Adeyemi ist deutscher Fußball-Offensivspieler und steht seit Sommer 2026 beim FC Barcelona unter Vertrag. Er spielt aktuell in der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Adeyemi.
Aktuelle Nachrichten zu Karim Adeyemi
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Biografie
Karim Adeyemi wurde als Kind zunächst in der Nachwuchsakademie des FC Bayern München gefördert. Aufgrund von Differenzen wechselte er 2012 als 10-Jähriger zur SpVgg Unterhaching. Zur Saison 2018/19 ging der 16-Jährige Adeyemi zum FC Red Bull Salzburg nach Österreich. Nachdem er in der Saison 2021/22 mit 19 Treffern in 29 Einsätzen seinen Durchbruch schaffte, folgte der Wechsel in die Bundesliga zu Borussia Dortmund. Im Sommer 2026 unterschrieb Adeyemi einen Vertrag beim FC Barcelona.