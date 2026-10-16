Der sechste Bundesliga-Spieltag steht in den Startlöchern und bei der Bahnrad-WM in Shanghai hoffen die deutschen Asse auf weitere Medaillen. Das bringt das Sport-Wochenende.

Eine große Diskussion diese Woche: Der Platzverweis von Michael Olise in der Champions League hat die Bayern Punkte gekostet. Quelle: Imago / Beautiful Sports Internati

Liebe Sport-Fans,

während Eintracht Frankfurt nach der 0:6-Klatsche gegen RB Leipzig am Freitagabend gegen den 1. FC Köln zurück in die Erfolgsspur finden will, wartet auf die Sachsen am Samstag direkt der nächste Kracher: Nach dem 1:0-Erfolg gegen PSV Eindhoven trifft RB im Bundesliga-Topspiel auf Bayern München.

Die Bayern haben in der Champions League beim wilden 3:3 gegen Viking Stavanger Punkte liegen lassen und wollen in der Bundesliga nun gegen die formstarken Leipziger zurückschlagen.

Dabei können die Bayern wieder auf Michael Olise zählen. Der Offensivstar ist nach seiner Roten Karte in der Champions League zwar für das nächste Königsklassen-Spiel gesperrt, steht Vincent Kompany gegen Leipzig aber zur Verfügung.

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Klare Worte von Kompany

Nach dem Platzverweis für Michael Olise reagierte der Bayern-Trainer mit klaren Worten:

Diese Rote Karte ist überblöd. „ Vincent Kompany, Trainer FC Bayern München

Was passiert war: Im Champions-League-Spiel am Dienstagabend in Norwegen verlor Olise die Fassung. Zunächst hielt er Gegenspieler Tripic fest, wenig später warf er seinem Gegenspieler nach dem Freistoßpfiff auch noch den Ball ins Gesicht. Für beide Vergehen sah der französische Nationalspieler innerhalb weniger Sekunden zweimal Gelb und musste vorzeitig vom Platz.

Dabei hatte Vincent Kompany während seiner bisherigen Amtszeit in München stets darauf verzichtet, einzelne Spieler öffentlich derart scharf zu kritisieren. Diesmal reagierte er jedoch unmissverständlich.

Die Zusammenfassung des Sechs-Tore-Spektakels inklusive Platzverweis:

Nach dem Spiel waren die Bayern um Kimmich bedient. 13.10.2026 | 2:57 min

Drei Medaillen bei Bahnrad-WM in Shanghai

Bei der Bahnrad-WM in Shanghai liefert das deutsche Team ab. Maximilian Dörnbach sichert sich mit dem zweiten Platz in der olympischen Keirin-Disziplin seine erste WM-Medaille, auch der Frauen-Vierer und die Teamsprinterinnen dürfen jubeln und rollen jeweils zu Bronze.

15.10.2026 | 1:01 min

Euer Live-Sport für dieses Wochenende

Am Wochenende stehen weitere spannende Rennen und Medaillenentscheidungen auf dem Programm: Das ZDF überträgt die Bahnrad-WM in Shanghai am Samstag und Sonntag im Livestream.

das aktuelle sportstudio mit Hennes und Jule Behrens

Im aktuellen sportstudio begrüßt ZDF-Moderator Jochen Breyer am Samstagabend ein sportverrücktes Geschwisterpaar: Hennes und Jule Behrens. Der DFB-Rookie vom FC Augsburg feierte gegen Griechenland seine Länderspiel-Premiere. Seine Schwester Jule hat sich bereits früh im deutschen Triathlon einen Namen gemacht.

Natürlich gibt’s auch die ersten Bilder des Topspiels FC Bayern München gegen RB Leipzig, ab 22:30 Uhr im Stream (ab 23 Uhr im TV).

Das Topspiel des 6. Bundesliga-Spieltags: FC Bayern - RB Leipzig in der Free-TV-Premiere. Zu Gast bei Jochen Breyer: DFB-Rookie Hennes Behrens vom FC Augsburg und seine Schwester Jule Behrens. 17.10.2026

Bolzplatz: Wie Karim Adeyemi bei Barca durchstartet

Schnell, schneller, Karim Adeyemi: Schon länger gilt er als großes Fußball-Versprechen. Nach durchwachsenen Jahren beim BVB wagt der Stürmer den Neustart beim FC Barcelona - und plötzlich scheint vieles zu passen. Manfred Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching, wo Adeyemi einst spielte, beschreibt ihn so:

Grundsätzlich muss man sagen (...), dass er sportlich einfach nicht zu verändern war, mit seinem Tempo und der Frechheit vorm Tor. Da war einfach klar: Der war ein richtiger Bazi, wie man in Bayern sagt. „ Manfred Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching

"Bazi" bedeutet übrigens so viel wie "Schlitzohr". Mehr über Karim Adeyemi und seine Entwicklung gibt's in der neuen Bolzplatz-Folge:

Warum Karim Adeyemi beim FC Barcelona durchstartet, erklärt die aktuelle Folge des Bolzplatzes. 15.10.2026 | 15:38 min

Hingucker der Woche: Tief in die Trickkiste gegriffen

Lamine Yamal zeigt in der Champions-League-Partie gegen Galatasaray Istanbul sein Können:

Lamine Yamal vom FC Barcelona hat in der Champions League mit seinem Fake-Rabona-Trick die Fans zum Zungenschnalzen gebracht. 15.10.2026 | 0:21 min

Wir begleiten euch durch dieses ereignisreiche Sport-Wochenende. Alle wichtigen Ergebnisse, Highlights und Geschichten gibt es wie immer bei ZDFheute.de und bei ZDFsportstudio.de und unseren Social-Kanälen sowie im täglichen Whats-App-Update: Einfach hier anmelden: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Und keine Sorge: Wer etwas am Wochenende verpasst hat, bekommt am Montag ein Update mit allen Highlights kompakt und einen Ausblick auf die Woche.

Egal, ob bei euch Couch-Surfing, Serienmarathon oder Sportprogramm ansteht: Kommt gut ins und durchs Wochenende!

Sportliche Grüße

Sarah Grund und die ZDFsportstudio-Redaktion