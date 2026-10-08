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Triathlon - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Schwedin Sara Svensk fährt bei der Ironman Weltmeisterschaft 2025 vor den Palmen Hawaiis.
FAQ

Live im ZDF:Ironman 2026: Das Wichtigste zur Triathlon-WM auf Hawaii

von Tjard Häusling

Triathlon

Schwimmen, Radfahren, Laufen: Triathlon vereint drei Sportarten zu einer besonderen Herausforderung. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Triathlon, Ironman und Co.

Deutsche Athletinnen und Athleten

  1. Triathletin Laura Philipp spricht im ZDF-Interview über ihr Ziel für den Ironman auf Hawaii

    Ironman-Mitfavoritin im Interview:Laura Philipp: "Von dem Sieg hier träume ich nach wie vor"

    Video5:22
  2. Patrick Lange im ZDF-Interview mit Florian Zschiedrich.

    Letzter Triathlon auf Hawaii:Lange: "Möchte gescheit Tschüss sagen"

    Video8:02
  3. Norman Stadler

    Ironman-Comeback nach Herz-OP:Warum Normann Stadler nochmal auf Hawaii startet

    Video9:37

Dreifacher Sieger nimmt zum letzten Mal teil

Patrick Lange

Patrick Lange und sein letzter Kampf auf Hawaii

Aktuelle Nachrichten zu Triathlon und Ironman

  1. Jan Frodeno im Interview.

    Ironman auf Hawaii:Frodeno freut sich auf das "Klassentreffen"

    Video4:23
  2. Patrick Lange

    Ironman 2026:Patrick Lange und sein letzter Kampf auf Hawaii

    von Johannes Fischer
    mit Video1:50
  3. Patrick Lange

    Gelingt ein letzter Coup auf Hawaii?:Patrick Lange will es noch einmal wissen

    von K. Bräuer/F. Zschiedrich
    Video1:50
  4. Norman Stadler

    Ironman-Comeback nach Herz-OP:Warum Normann Stadler nochmal auf Hawaii startet

    Video9:37
  5. Patrick Lange im ZDF-Interview mit Florian Zschiedrich.

    Letzter Triathlon auf Hawaii:Lange: "Möchte gescheit Tschüss sagen"

    Video8:02
  6. Triathletin Laura Philipp beim Laufen

    Der Traum vom großen Ironman-Coup:Philipp vor Hawaii-Showdown: "Eine Chance ist da"

    von Johannes Fischer
    mit Video5:22
  7. Die Schwedin Sara Svensk fährt bei der Ironman Weltmeisterschaft 2025 vor den Palmen Hawaiis.
    FAQ

    Live im ZDF:Ironman 2026: Das Wichtigste zur Triathlon-WM auf Hawaii

    von Tjard Häusling
  8. Triathletin Laura Philipp spricht im ZDF-Interview über ihr Ziel für den Ironman auf Hawaii

    Ironman-Mitfavoritin im Interview:Laura Philipp: "Von dem Sieg hier träume ich nach wie vor"

    Video5:22
  9. Luis Rühl

    Kuriosum bei den Finals:Triathlet läuft nach "Schuh-Klau" barfuß

    Video0:33
  10. Jayden Scott Koslick & Luis Rühl

    Kuriose-Szene bei Triathlon-Staffel:Nach "Schuh-Klau": Luis Rühl muss barfuß laufen

    mit Video1:43
  11. Lisa Tertsch (Deutschland) bei der Wechselzone.

    Triathlon :Deutsche Mixed-Staffel verpasst WM-Podest in Hamburg

    mit Video102:58
  12. Der deutsche Triathlet Henry Graf erreicht als Drittplatzierter das Ziel beim Triathlon in Hamburg

    Siege für Australien und Frankreich:Triathlon in Hamburg: Graf und Tertsch auf dem Podest

    mit Video146:44
  13. Das deustche Team Henry Graf (l-r), Tanja Neubert, Lasse Nygaard Priester und Lisa Tertsch haben den dritten Platz erreicht.

    Triathlon in Hamburg:Deutsche Staffel jagt WM-Titel und Olympia-Ticket

    von Susanne Rohlfing
    mit Video1:23
  14. Rico Bogen (Deutschland) in Aktion am 05.07.2026 in Roth.

    Triathlon-Klassiker:Debütant Bogen glänzt in Roth - Laidlow mit Weltbestzeit

    mit Video1:23
  15. Die Sieger( l-r): Kristian Blummenfelt, Sam Laidlow, Rico Bogen am 05.07.2026 in Roth.

    Triathlon Challenge Roth:Bogen bei Debüt auf Podest, Laidlow mit Weltbestzeit

    Video1:23
  16. Hitzeschutz für pflegebedürftige Menschen

    Nachrichten | ZDF spezial:So kommen Sie gut durch die Hitze

    von Natalie Wollmann, Sven Rieken
    Video6:02