Triathlon - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Triathlon
Schwimmen, Radfahren, Laufen: Triathlon vereint drei Sportarten zu einer besonderen Herausforderung. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Triathlon, Ironman und Co.
Deutsche Athletinnen und Athleten
Ironman-Mitfavoritin im Interview:Laura Philipp: "Von dem Sieg hier träume ich nach wie vor"Video5:22
Letzter Triathlon auf Hawaii:Lange: "Möchte gescheit Tschüss sagen"Video8:02
Ironman-Comeback nach Herz-OP:Warum Normann Stadler nochmal auf Hawaii startetVideo9:37
Dreifacher Sieger nimmt zum letzten Mal teil
Aktuelle Nachrichten zu Triathlon und Ironman
Ironman auf Hawaii:Frodeno freut sich auf das "Klassentreffen"Video4:23
Ironman 2026:Patrick Lange und sein letzter Kampf auf Hawaiivon Johannes Fischermit Video1:50
Gelingt ein letzter Coup auf Hawaii?:Patrick Lange will es noch einmal wissenvon K. Bräuer/F. ZschiedrichVideo1:50
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Der Traum vom großen Ironman-Coup:Philipp vor Hawaii-Showdown: "Eine Chance ist da"von Johannes Fischermit Video5:22
- FAQ
Live im ZDF:Ironman 2026: Das Wichtigste zur Triathlon-WM auf Hawaiivon Tjard Häusling
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Kuriosum bei den Finals:Triathlet läuft nach "Schuh-Klau" barfußVideo0:33
Kuriose-Szene bei Triathlon-Staffel:Nach "Schuh-Klau": Luis Rühl muss barfuß laufenmit Video1:43
Triathlon :Deutsche Mixed-Staffel verpasst WM-Podest in Hamburgmit Video102:58
Siege für Australien und Frankreich:Triathlon in Hamburg: Graf und Tertsch auf dem Podestmit Video146:44
Triathlon in Hamburg:Deutsche Staffel jagt WM-Titel und Olympia-Ticketvon Susanne Rohlfingmit Video1:23
Triathlon-Klassiker:Debütant Bogen glänzt in Roth - Laidlow mit Weltbestzeitmit Video1:23
Triathlon Challenge Roth:Bogen bei Debüt auf Podest, Laidlow mit WeltbestzeitVideo1:23
Nachrichten | ZDF spezial:So kommen Sie gut durch die Hitzevon Natalie Wollmann, Sven RiekenVideo6:02