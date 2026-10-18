Triathletin Jule Behrens: "Ich habe wirklich Glück gehabt"

Vor drei Jahren der Schock für Jule Behrens: Nach einem Unfall ist die Triathletin fast querschnittsgelähmt. Auf ihr beeindruckendes Comeback kann sie stolz sein.

Das Topspiel des 6. Bundesliga-Spieltags: FC Bayern - RB Leipzig in der Free-TV-Premiere. Zu Gast bei Jochen Breyer: DFB-Rookie Hennes Behrens vom FC Augsburg und seine Schwester Jule Behrens. 17.10.2026 | 83:00 min

Jule Behrens war vor drei Jahren nur zwei Millimeter davon entfernt, querschnittsgelähmt zu sein. Die Triathletin hatte im Juni 2023 ein auf die Gegenfahrbahn geratenes Auto beim Radtraining in Italien frontal erfasst. Bei dem Unfall verlor Behrens mehrere Zähne. Diagnose: Bruch eines Brustwirbels und Fraktur des Kieferknochens.

Ich habe wirklich Glück gehabt. „ Jule Behrens, Triathletin

Jule Behrens durfte sich fünf Tage lang nicht bewegen

Erst lag die damals 20-Jährige vier Tage lang in Bergamo im Krankenhaus. "Die Ärzte konnten kein Wort Englisch", berichtet die Triathletin ZDF-Moderator Jochen Breyer im aktuellen sportstudio. Doch schnell wurde ihr klar, dass sie sich nicht bewegen sollte - das Risiko war zu hoch.

Erst nachdem sie nach Frankfurt am Main geflogen und am fünften Tag nach ihrem Unfall operiert wurde, konnte sie sich wieder rühren. In dieser Zeit dachte sie, dass die körperliche Beeinträchtigung das Schwierigste an ihrer Situation sei. Doch da habe sie sich geirrt.

Das Mentale ist sehr schwer. Wenn ich auf der Straße bin, habe ich immer Autos um mich herum. „ Jule Behrens, Triathletin

Im aktuellen sportstudio spricht Triathletin Jule Behrens über den schweren Brustwirbelbruch, der sie beinahe querschnittgelähmt hätte, und darüber, wie sie sich trotzdem zurückgekämpft hat. 18.10.2026 | 16:01 min

Bruder Hennes Behrens: Großer Schock für Familie

Für ihre Familie war es ebenfalls ein "riesiger Schock", erzählt ihr Bruder Hennes Behrens. Der frischgebackene Fußball-Nationalspieler war am Samstagabend ebenfalls im aktuellen Sportstudio zu Gast. "Ich wusste immer, dass sie wieder zurückkommen würde", sagt der 21-Jährige. "Meine Schwester ist die ehrgeizigste Person, die ich kenne."

Starkes Comeback: Behrens wird Deutsche U23-Vizemeisterin

Das stellte Jule Behrens in den vergangenen Jahren beeindruckend unter Beweis. Denn obwohl die Ärzte ihr sagten, dass sie zwei Jahre lang keinen Triathlon absolvieren könne, tat sie eben das bereits wenige Monate nach ihrem Unfall. 2026 wurde sie schließlich Deutsche Vizemeisterin in der Altersklasse U23.

Ich bin stolz darauf, was ich die letzten drei Jahre geleistet habe. „ Jule Behrens, Triathletin

Der Unfall lässt sie nach mehreren Operationen und einer Reha immer noch nicht los. Das liege daran, dass sie etwa noch Gerichtsverhandlungen vor sich habe. Außerdem werde sie täglich an diesen Einschnitt in ihrem Leben erinnert. Deshalb arbeitet die 23-Jährige mit einem Mentalcoach zusammen.

Im Talk im aktuellen sportstudio spricht Hennes Behrens über seine besondere Saison, die Nationalmannschaft und eine ganz besondere Fähigkeit. 18.10.2026 | 3:31 min

Jule Behrens braucht Weltcuppunkte für Olympia

Denn ihr Ziel ist klar: die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Dafür muss sie fleißig Rennen absolvieren und Weltcuppunkte sammeln. "Ich gehe meinen Weg", ist sich die Darmstädterin sicher. Wie weit dieser Weg noch ist, könne sie nicht sagen. Doch bis sie dieses Ziel erreicht hat, tue sie das, was sie am liebsten tut - Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen.

Und darin ist und war sie schon immer sehr erfolgreich. 2021 wurde sie Europameisterin und Weltmeisterin im Triathlon bei den Juniorinnen. Dabei prägte sie ihre Mutter Alexandra Rechel, die ebenfalls Triathletin und Leichtathletin war.

Geschwister Behrens verstehen sich gut

Seit ihrer Kindheit trainiert Jule mit ihrem kleinen Bruder Hennes. "Wir haben viele Ausdauereinheiten zusammen gemacht", sagt der Fußballer, der gerne läuft, im Wasser im Vergleich mit seiner Schwester jedoch alt aussah: "Das hatte was von Seepferdchen bei mir und Goldabzeichen bei ihr."

Trotz verschiedener Sportarten verstehen sich die Geschwister Behrens gut - auch wenn sie in ihrer Jugend des Öfteren in kleine Streitereien gerieten, verraten die beiden Jochen Breyer im aktuellen sportstudio.

"Ich weiß noch, dass der Adventskalender bei uns zu Streit geführt hat", erinnert sich Jule. Da sei plötzlich hinter dem einen oder anderen Türchen keine Schokolade mehr gewesen. Doch das scheinen sich die Geschwister mittlerweile verziehen zu haben.

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