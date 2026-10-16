Tischtennis-EM in Ljubljana:Vier Matchbälle abgewehrt: Deutsches Duo wird Europameister
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Das Mixed-Doppel Mittelham und Duda gewinnt das erhoffte EM-Gold für Deutschland. Mit 3:2 setzen sie sich in einem Herzschlagfinale gegen Frankreich durch.
Nina Mittelham und Benedikt Duda haben bei der Tischtennis-EM in Slowenien den Titel im Mixed gewonnen. Nach der Abwehr von vier Matchbällen siegte das deutsche Duo in einem Finalkrimi in 3:2 Sätzen gegen Alexis Lebrun und Charlotte Lutz aus Frankreich.
Mittelham und Duda gewannen den ersten und den dritten Satz. Im entscheidenden fünften Durchgang setzten sie sich mit 17:15 durch. "Ich bin sehr glücklich. Das ist ein schönes Gefühl", sagte Mittelham. "Das Spiel hat eigentlich keinen Verlierer verdient." Duda sprach von einem "Wahnsinnsfinale. Das war ein mentaler Kampf."
Zweites EM-Gold im Mixed für Mittelham
In der Geschichte der Europameisterschaften war es das fünfte Mal, dass ein Mixed mit deutscher Beteiligung den Titel im gemischten Doppel holte. Die 29 Jahre alte Mittelham vom TTC Eastside Berlin gewann diesen Wettbewerb bereits 2021 zusammen mit Dang Qiu.
Die neuen Europameister haben in Ljubljana auch noch eine Medaillenchance im Einzel. Dort spielt Mittelham am Samstag im Viertelfinale gegen Bernadette Szöcs aus Rumänien. Der 32 Jahre alte Duda trifft ebenfalls in der Runde der letzten Acht auf den Franzosen Leo De Nodrest.
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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF im heute journal am 16.10.2026 ab 21:45 Uhr.
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