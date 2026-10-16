Das Mixed-Doppel Mittelham und Duda gewinnt das erhoffte EM-Gold für Deutschland. Mit 3:2 setzen sie sich in einem Herzschlagfinale gegen Frankreich durch.

Von einem "mentalen Kampf" sprach Benedikt Duda nach seinem EM-Titel im Mixed gemeinsam mit Nina Mittelham. Im fünften Satz gewann das deutsche Team mit 3:2. 16.10.2026 | 0:27 min

Nina Mittelham und Benedikt Duda haben bei der Tischtennis-EM in Slowenien den Titel im Mixed gewonnen. Nach der Abwehr von vier Matchbällen siegte das deutsche Duo in einem Finalkrimi in 3:2 Sätzen gegen Alexis Lebrun und Charlotte Lutz aus Frankreich.

Mittelham und Duda gewannen den ersten und den dritten Satz. Im entscheidenden fünften Durchgang setzten sie sich mit 17:15 durch. "Ich bin sehr glücklich. Das ist ein schönes Gefühl", sagte Mittelham. "Das Spiel hat eigentlich keinen Verlierer verdient." Duda sprach von einem "Wahnsinnsfinale. Das war ein mentaler Kampf."

Zweites EM-Gold im Mixed für Mittelham

In der Geschichte der Europameisterschaften war es das fünfte Mal, dass ein Mixed mit deutscher Beteiligung den Titel im gemischten Doppel holte. Die 29 Jahre alte Mittelham vom TTC Eastside Berlin gewann diesen Wettbewerb bereits 2021 zusammen mit Dang Qiu.

Vor der Tischtennis-EM in Ljubljana spricht Bundestrainer Jörg Roßkopf über die Erwartungshaltung und seine Nachwuchstalente. 23.09.2026 | 4:11 min

Die neuen Europameister haben in Ljubljana auch noch eine Medaillenchance im Einzel. Dort spielt Mittelham am Samstag im Viertelfinale gegen Bernadette Szöcs aus Rumänien. Der 32 Jahre alte Duda trifft ebenfalls in der Runde der letzten Acht auf den Franzosen Leo De Nodrest.

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Quelle: dpa