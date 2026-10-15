Tischtennis-EM: Mittelham und Duda spielen um Gold

Das Mixed-Doppel Mittelham und Duda spielt bei der Tischtennis-EM um den ersten gemeinsamen Titel. Im Doppel mit Annett Kaufmann ist für Nina Mittelham schon eine Medaille sicher.

Für sie geht es bei der Tischtennis-EM um Gold: Benedikt Duda und Nina Mittelham. Quelle: Majo / Imago

Das deutsche Mixed-Doppel Nina Mittelham und Benedikt Duda spielt bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Ljubljana um Gold. Das Duo des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) dominierte im Halbfinale gegen Bernadette Szocs und Eduard Ionescu aus Rumänien und gewann glatt mit 3:0. Am Freitag spielen Mittelham und Duda um EM-Gold.

"Wir haben heute sehr, sehr gut gespielt. Es war eine super Leistung von uns, jetzt geht's ins Finale", sagte Duda nach dem Finaleinzug. Mittelham steht vor ihrem zweiten Titelgewinn, 2021 hatte sie sich mit Dang Qiu zum Europameister-Duo gekrönt. Im Endspiel warten die Franzosen Charlotte Lutz und Alexis Lebrun.

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Mittelham und Kaufmann haben Medaille sicher

Auch im Frauen-Doppel feierte Mittelham an der Seite von Annett Kaufmann einen Erfolg und hat nach dem Halbfinaleinzug ihre zweite Medaille bereits sicher. Die beiden gewannen gegen Sabina Surjan und Izabela Lupulesku aus Serbien mit 3:1.

"Im ersten Satz haben wir noch etwas geschlafen. Ist ja auch eine frühe Uhrzeit", sagte Kaufmann danach. Den ersten Durchgang hatten die Deutschen klar abgegeben, dann aber gegen die routinierteren Gegnerinnen schnell zu sich gefunden. Im Halbfinale treffen Mittelham und Kaufmann auf Zuzanna Wielgos und Anna Brzyska aus Polen.

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Qiu und Duda verpassen Sprung ins Halbfinale

Zwei weitere DTTB-Doppel verpassten den Sprung unter die besten vier. Das Spitzenpaar der Männer aus Qiu und Duda verlor ein hochumkämpftes Duell gegen das schwedische Bundesliga-Duo Anton Källberg (Borussia Düsseldorf) und Kristian Karlsson (Borussia Dortmund) nach 2:0-Führung mit 2:3. Im vierten Satz vergaben Qiu und Duda einen Matchball und gaben den Durchgang noch mit 12:14 ab.

"Extrem bitter" und "sehr, sehr ärgerlich" sei die Niederlage, sagte der vormalige Einzel-Europameister Qiu: "Riesenkampf, ein gutes Spiel mit viel Intensität. Jeder Satz saueng und umkämpft. Die entscheidenden Momente liefen am Ende gegen uns." Aber:

Am Ende war es ein Riesenkampf, der leider nicht belohnt wurde. „ Dang Qiu, Tischtennis-Nationalspieler

Bei den Frauen verlor die neuformierte Konstellation aus Spitzenspielerin Sabine Winter und Ying Han gegen die topgesetzten Bernadette Szocs und Elizabeta Samara aus Rumänien mit 1:3.

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Quelle: SID