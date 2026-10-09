Tischtennis: Verletzter Ovtcharov verpasst EM

Bitterer Rückschlag für Dimitrij Ovtcharov: Der zehnmalige Tischtennis-Europameister verpasst die anstehenden Europameisterschaften wegen einer Verletzung.

Die EM findet ohne ihn statt: Dimitrij Ovtcharov Quelle: IMAGO / Eibner

Der zehnmalige Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov hat seine Teilnahme an der Einzel-EM in Ljubljana verletzungsbedingt abgesagt. Wie der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Freitag mitteilte, plagen den 38-Jährigen Probleme mit seinem rechten Bizeps.

Walther rückt für Ovtcharov nach

In Sloweniens Hauptstadt sollte Ovtcharov neben der Einzelkonkurrenz im Doppel an der Seite von Patrick Franziska aufschlagen. Für ihn rückt Ricardo Walther im Einzel nach, Andre Bertelsmeier und Wim Verdonschot treten im Doppel an.

Die Absage tut richtig weh. Ich war zuletzt sehr gut in Form und hatte mir für die EM einiges vorgenommen. „ Dimitrij Ovtcharov

"Umso bitterer ist es, dass ich jetzt nicht dabei sein kann", sagte Ovtcharov in einer Verbandsmitteilung. Der Turnierkalender sei "extrem voll, und manchmal muss man dem Körper die nötige Erholung geben".

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2025 war es die Bandscheibe

Im vergangenen Jahre hatte der EM-Sieger im Einzel von 2013 und 2015 nach Bandscheibenproblemen für die Team-EM absagen müssen. In der Weltrangliste gehört er immer noch zu den Top 20. Sein Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, dem ordnet er alles unter.

In Ljubljana spielen im Einzel neben Franziska noch Dang Qiu, Benedikt Duda und Bertelsmeier im Hauptfeld mit, Walther, Verdonschot und Kay Stumper müssen in der Qualifikation antreten.

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Quelle: SID, dpa