SailGP - Saisonfinale in Abu Dhabi:Schweden schreibt Geschichte, Team Germany glänzt im Finale
Krönender Abschluss einer spannenden SailGP-Saison: Das schwedische Team Artemis gewinnt gleich in seiner ersten Saison die Rennserie. Auch Team Germany kann sich am Ende freuen.
Das schwedische Team Artemis hat in seiner ersten SailGP-Saison gleich die Meisterkrone geholt. Beim Saisonfinale in Abu Dhabi setzten sich Steuermann Nathan Outteridge und sein Team gegen Spaniens 2024er-Champion Los Gallos und Australiens dreimalige Sieger der Bonds Flying Roos durch. Für den Titel kassieren die Schweden zwei Millionen US-Dollar.
"Es kommt vielleicht ein bisschen unerwartet, aber wir lieben es!", sagte der erfahrene SailGP-Fahrer Outteridge. Der 49er-Olympiasieger von 2012 konnte sein Team aus SailGP-Könnern und Neueinsteigern in insgesamt 13 Events vor allem mit konstant guten Ergebnissen ins Finale führen. Den Triumph machten sie mit einem makellosen Start-Ziel-Sieg-perfekt.
Team Germany glänzt am Finaltag: "Sehr guter Abschluss"
Auch für das Team Germany brachte das Abu-Dhabi-Finale nach schwerem Jahr das ersehnte Hoch, bevor es in die kurze Winterpause geht und die siebte SailGP-Saison bereits am 23. und 24. Januar mit der Hongkong-Premiere beginnt.
Erik Kosegarten-Heil steuerte Schwarz-Rot-Gold am Schlusstag in Abu Dhabi zu zwei Gruppensiegen. Der zweimalige 49er-Olympia-Dritte sagte nach der von Startschwächen gezeichneten dritten Saison für Team Germany im ZDF-Interview:
Der deutsche Rennstall vom viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und weiteren Miteigentümern beendete die sechste SailGP-Saison mit Rang sieben in Abu Dhabi und Platz zehn im Schlussklassement. Die Ziele bleiben für 2027 unverändert.
CEO Tim Krieglstein sagte: "Wir wollen wieder mindestens Sechster werden. Bei dann 14 Teams im SailGP ist das ein hohes Ziel für uns, aber wir glauben, dass wir das erreichen können."
- Erste Saison: 2019
- Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)
- Format: Jeweils zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei
- Teams: 13 aus 13 Nationen
- Rekordsieger: Australien (drei Meisterschaften)
- Titelverteidiger: Großbritannien
- Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)
- Deutsches Team: Germany SailGP Team
- Fahrer: Erik Kosegarten-Heil, Steuermann (plus max. fünf Personen in der Crew)
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