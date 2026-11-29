Krönender Abschluss einer spannenden SailGP-Saison: Das schwedische Team Artemis gewinnt gleich in seiner ersten Saison die Rennserie. Auch Team Germany kann sich am Ende freuen.

Schweden gewinnt die Rennserie SailGP 2026. Die Siegerehrung fand nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi statt. Quelle: AP | Jason Ludlow

Das schwedische Team Artemis hat in seiner ersten SailGP-Saison gleich die Meisterkrone geholt. Beim Saisonfinale in Abu Dhabi setzten sich Steuermann Nathan Outteridge und sein Team gegen Spaniens 2024er-Champion Los Gallos und Australiens dreimalige Sieger der Bonds Flying Roos durch. Für den Titel kassieren die Schweden zwei Millionen US-Dollar.

Der abschließende Renntag beim Saisonfinale vor Abu Dhabi relive. Kommentatorin: Kristin Recke. Experte: Felix van den Hövel. 29.11.2026 | 126:07 min

"Es kommt vielleicht ein bisschen unerwartet, aber wir lieben es!", sagte der erfahrene SailGP-Fahrer Outteridge. Der 49er-Olympiasieger von 2012 konnte sein Team aus SailGP-Könnern und Neueinsteigern in insgesamt 13 Events vor allem mit konstant guten Ergebnissen ins Finale führen. Den Triumph machten sie mit einem makellosen Start-Ziel-Sieg-perfekt.

Team Germany glänzt am Finaltag: "Sehr guter Abschluss"

Auch für das Team Germany brachte das Abu-Dhabi-Finale nach schwerem Jahr das ersehnte Hoch, bevor es in die kurze Winterpause geht und die siebte SailGP-Saison bereits am 23. und 24. Januar mit der Hongkong-Premiere beginnt.

Team Germany segelt beim Saisonfinale nochmal zu zwei Gruppensiegen. Skipper Erik Kosegarten-Heil zieht nach Gesamtplatz zehn Bilanz und blickt voraus auf die Herausforderungen für 2027. 29.11.2026 | 9:47 min

Erik Kosegarten-Heil steuerte Schwarz-Rot-Gold am Schlusstag in Abu Dhabi zu zwei Gruppensiegen. Der zweimalige 49er-Olympia-Dritte sagte nach der von Startschwächen gezeichneten dritten Saison für Team Germany im ZDF-Interview:

Das ist ein sehr guter Abschluss. Es war eine lange Durststrecke, jetzt wieder gute Ergebnisse reinzukriegen. Wir fuchsen uns immer besser rein. „ Erik Kosegarten-Heil, Steuermann des Germany SailGP Teams

Technische Probleme haben Team Germany beim vorletzten Event des SailGP in Dubai um die Chancen aufs Finale gebracht. Am Ende stand Platz zehn, der Sieg ging einmal mehr an Neuseeland. 22.11.2026 | 5:03 min

Der deutsche Rennstall vom viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und weiteren Miteigentümern beendete die sechste SailGP-Saison mit Rang sieben in Abu Dhabi und Platz zehn im Schlussklassement. Die Ziele bleiben für 2027 unverändert.

CEO Tim Krieglstein sagte: "Wir wollen wieder mindestens Sechster werden. Bei dann 14 Teams im SailGP ist das ein hohes Ziel für uns, aber wir glauben, dass wir das erreichen können."

Der SailGP Erste Saison: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: Jeweils zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 13 aus 13 Nationen

Rekordsieger: Australien (drei Meisterschaften)

Titelverteidiger: Großbritannien

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Kosegarten-Heil, Steuermann (plus max. fünf Personen in der Crew)

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