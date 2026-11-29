Agnes Reisch beschert den deutschen Skispringerinnen den ersten Podestplatz im WM-Winter. Nach dem Debakel am Vortag sorgt Pius Paschke für einen Lichtblick.

Agnes Reisch (Deutschland) in Aktion beim FIS-Skisprung-Weltcup in Hinzenbach, Österreich Quelle: AFP

Agnes Reisch hat den deutschen Skispringerinnen den ersten Weltcup-Podestplatz im WM-Winter beschert. Die 27-Jährige belegte in Hinzenbach den dritten Rang hinter der siegreichen Slowenin Nika Prevc und Lisa Fettner aus Österreich. Luisa Görlich komplettierte als Sechste das gute deutsche Abschneiden.

"Ich bin sehr, sehr zufrieden, es hat richtig Spaß gemacht. Das erste Podest - das ist natürlich ziemlich cool. Ich hoffe, dass mir das Selbstvertrauen für die nächsten Wettkämpfe gibt. Es fällt ein bisschen eine Last ab", sagte die WM-Dritte mit der Mannschaft.

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Reisch landete auf der kleinen Schanze bei 91,0 und 87,0 m, schon nach dem ersten Durchgang lag sie auf dem dritten Platz. Mit 230,5 Punkten fehlten ihr umgerechnet keine drei Meter zu Prevc, die den 41. Sieg ihrer Karriere holte.

Stark präsentierte sich am zweiten Wochenende der Saison auch Luisa Görlich. Die 27-Jährige, die bereits drei Kreuzbandrisse hinter sich hat, landete an beiden Tagen auf Platz sechs, es waren die besten Ergebnisse ihrer Karriere. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das hätte ich niemals gedacht", sagte die Mannschafts-Weltmeisterin von 2023.

08.05.2026 | 0:30 min

Anna-Fay Scharfenberg sorgt für Überraschung

Selina Freitag, 2025 zweimal Zweite in Hinzenbach, musste sich dagegen mit den Rängen zwölf und 26 begnügen. Für eine Überraschung sorgte die kurzfristig nachnominierte Anna-Fay Scharfenberg, die 20-Jährige holte auf den Positionen 16 und 27 die ersten Weltcuppunkte ihrer Karriere.

Für die Schützlinge von Bundestrainer Heinz Kuttin war es der erste Podestplatz seit gut zehn Monaten. Ende Januar hatte es mit Selina Freitag als Dritte in Zao (China) letztmals eine DSV-Springerin aufs Podium geschafft. Bereits am Samstag hatte sich der Aufwärtstrend mit Rang sechs für Görlich und Platz acht für Reisch angedeutet.

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Paschke Weltcup-Fünfter in Ruka

Bei den Skispringern sorgte Pius Paschke für einen kleinen Hoffnungsschimmer: Beim Weltcup im finnischen Ruka belegte der 36-Jährige mit Sprüngen auf 142,5 und 135,5 Meter den fünften Rang.

Die anderen DSV-Athleten flogen der Konkurrenz erneut weit hinterher. Olympiasieger Philipp Raimund schied als 33. genauso wie Felix Hoffmann (40.) bereits nach dem ersten Durchgang aus. Die Youngster Max Unglaube und Ben Bayer waren schon in der Qualifikation gescheitert. Andreas Wellinger kam mit Weiten von 125,5 und 128 Metern auf Rang 24.

Den Sieg sicherte sich wie schon am Vortag der Österreicher Stephan Embacher mit Sprüngen auf 138,5 und 138 Meter.

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Quelle: dpa, SID