Das deutsche Team kommt zum Start des Skisprung-Weltups weiter überhaupt nicht in Schwung. Die bisherige Pleitenserie hat schon historische Ausmaße.

Frust auch bei Philipp Raimund: Der Olympiasieger verpasst in Ruka den zweiten Durchgang. Quelle: IMAGO / GEPA pictures

Die deutschen Skispringer sind auch beim Weltcup im finnischen Ruka abgestürzt. Olympiasieger Philipp Raimund schied genau wie der 20 Jahre alte Max Unglaube bereits nach dem ersten Durchgang aus. Felix Hoffmann und Ben Bayer waren schon in der Qualifikation gescheitert.

Nur Wellinger und Paschke im zweiten Durchgang

Bester Springer aus dem Team des neuen Bundestrainers Andreas Mitter war Andreas Wellinger. Der 31-Jährige belegte mit Sprüngen auf 138 und 132,5 Meter allerdings auch nur den 21. Platz. Pius Paschke landete auf Rang 22. Der 36-Jährige hatte Probleme mit einer Erkältung und sprang laut Mitter quasi "aus dem Bett raus".

Die deutschen Skispringer haben am letzten Tag in Lillehammer ein Debakel erlebt. Nur Philipp Raimund schaffte es in den zweiten Durchgang. 22.11.2026 | 0:26 min

Den Sieg sicherte sich der Österreicher Stephan Embacher mit Sprüngen auf 145 und 143 Meter. Der 20-Jährige gewann vor dem Schweizer Sandro Hauswirth, der es erstmals im Weltcup auf das Podium schaffte, und dem Norweger Marius Lindvik.

Das ist natürlich nicht das, was wir uns erhofft haben. „ Skisprung-Bundestrainer Andreas Mitter

Kein Geburtstagsgeschenk für Bundestrainer Mitter

Seinen 45. Geburtstag hatte sich Bundestrainer Mitter natürlich ganz anders vorgestellt: "Vor allem das mit Philipp tut ein bisschen weh, weil er zuletzt doch besser in Tritt gekommen ist. Morgen greifen wir neu an", sagte der Österreicher.

Erst zum dritten Mal in der Weltcup-Geschichte sind die DSV-Adler nach drei Wettbewerben noch ohne eine Platzierung unter den besten zehn, zuletzt war dies 2008/09 der Fall. Und: Ein Ergebnis mit dem ersten Deutschen erst auf Rang 21 hatte es nach 2011 nur vergangene Saison in Sapporo gegeben.

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Quelle: SID, dpa