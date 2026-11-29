Braathen in Copper Mountain vorn:Grammel rast im Riesenslalom erstmals aufs Podest
Anton Grammel ist im Riesenslalom erstmals aufs Weltcup-Podest gefahren. Lucas Pinheiro Braathen war einmal mehr nicht zu schlagen.
Skirennläufer Anton Grammel ist in Copper Mountain auf das Podium gestürmt und hat das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere gefeiert.
Beim Riesenslalom im US-Bundesstaat Colorado wurde der 28-Jährige starker Dritter, seine bislang beste Platzierung war ein siebter Rang im März in Lillehammer/Norwegen gewesen.
Lucas Pinheiro Braathen erneut vorn
Nur Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien) und der Österreicher Stefan Brennsteiner lagen vor Grammel (Kressbronn). Alexander Schmid (Fischen) als Neunter und Fabian Gratz (Altenau), der zuletzt wegen Problemen an der Patellasehne zweieinhalb Wochen pausiert hatte, als 13. rundeten das starke deutsche Ergebnis ab.
Jonas Stockinger belegte den 23. Platz, Hannes Amman verpasste als 46. den zweiten Durchgang. Grammel lag nach dem ersten Durchgang auf dem vierten Platz und schob sich in Lauf zwei eine Position nach vorn. Er lag 0,54 Sekunden hinter Braathen, 0,40 fehlten zu Brennsteiner. Der gebürtige Norweger Braathen feierte seinen dritten Sieg in diesem Skiwinter.
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