Um die Zukunft der Frauen-Bundesliga wird hart gerungen. Bei der Mitgliederversammlung am Montag in Frankfurt stehen die 14 Klubs vor einer Grundsatzentscheidung.

Am Montag treffen sich die Klubs der Frauen-Bundesliga zu ihrer Mitgliederversammlung. Quelle: ddp

Die Tagesordnung ist umfangreich. Wenn sich am Montag ab 13 Uhr die Vertreter der 14 Frauen-Bundesligisten in der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt zur Mitgliederversammlung treffen, steht die Entscheidung über die Einführung von Playoffs an.

In die Vergabe der TV-Rechte durch die Frauen-Bundesliga FBL e.V. wurde ein Modell ("Rechtepaket C") eingepflegt, das sieben Entscheidungsspiele um Abstieg und Meisterschaft vorsieht. Keine drei Monate nach der Abnabelung vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) wäre das ein Novum für den deutschen Fußball.

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Eintracht Frankfurt forciert die Playoff-Pläne

Für das so genannte "revolutionäre Szenario" plädiert vor allem die mächtige Fraktion von Eintracht Frankfurt mit Liga-Präsidentin Katharina Kiel und Vorstandschef Axel Hellmann. Eintracht-Direktorin Kiel sagte: "Wir wollen neue Impulse setzen und zugleich stärker auf das eingehen, was unseren Fans wichtig ist."

Das soll sich ändern Das neue Konzept setzt auf feste Anstoßzeiten: ein Einzelspiel am Freitag (19 Uhr), eines am Samstag (13 Uhr) und fünf Parallelpartien am Sonntag (14 Uhr). Obwohl die Montagsspiele bislang mit Blick auf die Medienrechte am lukrativsten waren, wird darauf verzichtet. Dagegen hatte es immer wieder auch in der Frauen-Bundesliga Fanproteste gegeben.



Zudem soll die frei empfangbare Präsenz deutlich ausgebaut werden. Pro Saison könnten 37 Spiele im Free-TV laufen. Geplant sind zudem sogenannte "Leuchtturmspieltage" in Abstellungsperioden der Männer. Die 2022 noch vom DFB ausgehandelten TV-Verträge bringen den Klubs jährlich 5,17 Millionen Euro ein. Die nächsten TV-Rechte werden nur für zwei statt wie bisher für vier Spielzeiten verkauft.

Die Frage nach dem künftigen Spielmodus werde als Gesamtbild betrachtet, erklärte die 34-Jährige ferner: "Dazu gehören sportliche Attraktivität, mediale Wirkung, die Höhe der Gebote und der Einfluss auf die Entwicklung der Liga." Man wolle einfach mal "unterschiedliche Wettbewerbsmodi" im Markt abfragen und sich "keine Denkverbote" auflegen.

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Hellmann, einer der gewichtigsten Netzwerker im deutschen Profifußball, hatte bei seiner Beförderung zum Vorstandsvorsitzenden seine Haltung bekräftigt: "Ich bin ein großer Freund, im Frauenfußball Dinge zu versuchen, die wir uns an anderer Stelle noch nicht getraut haben." Er könne sich Playoffs "sehr gut vorstellen".

Vielleicht auch, weil die Eintracht-Frauen seit 2021/22 immer nur Platz drei belegen - und weder dem VfL Wolfsburg und erst recht nicht dem FC Bayern gefährlich werden können. Auch Klubs wie der Hamburger SV stehen dahinter. Sportvorständin Kathleen Krüger sieht in den Playoffs "mehr Chancen als Risiken". Man müsse den Mut haben, "die Dinge einfach auch noch einmal anders zu denken".

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Der Widerstand kommt vom FC Bayern - und dem Nationalteam

Andere sind weniger begeistert. Angefangen von Bundestrainer Christian Wück ("wir müssen auf die Belastung der Spielerinnen achten") bis hin zu den wichtigsten Nationalspielerinnen. Torhüterin Ann-Katrin Berger ist gerade mit Titelverteidiger FC Gotham im Playoff-Halbfinale der US-Profiliga gescheitert. In Amerika sei das alles ja "schön und gut, und die lieben auch ihre Playoffs, aber ich glaube, in Deutschland muss man nicht irgendwelche Trends mitnehmen", sagte die zu Union Berlin wechselnde Persönlichkeit.

Auch DFB-Kapitänin Giulia Gwinn vom FC Bayern warnte davor, einen "ehrlichen Wettbewerb" zu entkernen: "Wir nehmen uns selbst die Attraktivität raus." Klar, dass die Münchner die Playoffs als Frontalangriff auf ihre Dominanz verstehen müssen. Sportdirektorin Bianca Rech sagte:

Playoffs bedeuten eine Abwertung der Liga und der zuvor absolvierten Saison. Der Versuch, die Attraktivität der Liga allein durch K.-o.-Spiele am Saisonende zu steigern, greift aus unserer Sicht zu kurz. „ Bayerns Sportdirektorin Bianca Rech

Selbst Siegfried Dietrich ist skeptisch

Skeptisch gab sich auch der langjährige Frankfurter Manager und Investor Siegfried Dietrich: "Im damaligen DFB-Ausschuss Frauen-Bundesligen waren wir uns über alle Tabellenregionen hinweg weitgehend einig, dass die Champions League und der DFB-Pokal bereits attraktive K.-o.-Wettbewerbe bieten. Deutscher Meister sollte die Mannschaft werden, die sich über die gesamte Saison als stärkste erwiesen hat und damit auch die besten Voraussetzungen mitbringt, um in der Champions League erfolgreich zu sein."

Aus seiner Sicht sollten die Klubs das alte Format belassen und lieber "in sportliche Qualität, professionelle Arbeitsbedingungen, attraktive Spieltage und eine hochwertige mediale Präsentation investieren". Für eine Einführung braucht es in der Frauen-Bundesliga FBL e.V. eine Dreiviertelmehrheit. Vier Gegenstimmen könnten die Pläne also zum Kippen bringen. Vielleicht bleibt der Liga diese Zerreißprobe auch erspart. Wenn nämlich die Gebote so niedrig sind, dass es sich gar nicht mehr lohnt, über die Revolution abzustimmen.

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