Als Vorgeschmack auf die Bedingungen bei der WM 2027 in Brasilien reisen die deutschen Fußballerinnen nach Südamerika. Der erste Test steigt in der Nacht auf Montag in Argentinien.

Was sich die DFB-Frauen von den Tests in Südamerika erwarten

Giulia Gwinn fehlte dem DFB-Team zuletzt verletzt. In Südamerika ist die Kapitänin wieder mit an Bord. Quelle: imago

Es ist bekannt, dass sich Ann-Katrin Berger und Giulia Gwinn ziemlich gut verstehen. Zwei unterschiedliche Charaktere, die nicht nur die gemeinsame Wahl zu Deutschlands Fußballerin des Jahres 2025 verbindet.

Berger und Gwinn schwärmen von Rio de Janeiro

Als die 36 Jahre alte Torhüterin und die 27-jährige Kapitänin der DFB-Frauen nun dieser Tage nacheinander in digitalen Pressekonferenzen von der Südamerikareise des Nationalteams berichteten, schwärmten beide Führungskräfte fast wortgleich von den Bedingungen in Rio de Janeiro.

Allein der Blick aus dem Teamhotel auf die Copacabana sorge für "strahlende Gesichter bei den Mädels", erzählte Berger. Und Gwinn ergänzte nach einer Einheit vor 200 vom deutschen Fanclub "Seleção Alemã Brasil" eingeladenen Schülern: "Es gibt keinen schöneren Trainingsplatz als unterhalb vom Zuckerhut mit Blick aufs Meer: Da lässt es sich bestmöglich vorbereiten auf zwei wichtige Spiele."

"Es geht wirklich darum, viel Erfahrung zu sammeln und sich breit aufzustellen", sagt ZDF-Reporterin Katja Streso zur Vorbereitung der DFB-Frauen in Rio. 26.11.2026 | 3:58 min

Testspiele gegen Argentinien und Peru

Zuerst wartet in der Nacht auf Montag die Aufgabe gegen Argentinien (0:15 Uhr MESZ/ live im ZDF) zur Wiedereröffnung des Estadio Único Diego Armando Maradona in La Plata. Dann geht es zurück ins Gastgeberland der WM 2027: Gegner ist in Rio erstmals Peru (Freitag 22:15 Uhr MEZ/ARD).

Bewusst sind die DFB-Frauen am Sehnsuchtsort Rio de Janeiro untergebracht: Im legendären Stadion Maracanã holten erst die Männer bei der WM 2014 den WM-Titel, dann griffen die Frauen zwei Jahre später an selber Stelle beim Olympischen Fußballturnier unter Trainerin Sylvia Neid zur Goldmedaille.

Die deutschen Fußballerinnen tanken weiter Selbstvertrauen und gewinnen auch den Härtetest gegen Japan. In Bremen treffen Linda Dallmann und die überragende Klara Bühl. 13.10.2026 | 7:02 min

Erinnerungen an Schützenfest gegen Argentinierinnen

Die erfolgreichste Bundestrainerin der Geschichte hat einst bei der WM 2007 gegen überforderte Argentinierinnen ein 11:0-Schützenfest gefeiert. Für die Aktualität ist das kaum noch von Bedeutung, gleichwohl ist das argentinische Frauenteam bei einer WM noch nie über die Vorrunde hinausgekommen.

"Ich habe noch nie gegen Argentinien gespielt", sagte Gwinn. "Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass sie eine ähnliche Herangehensweise haben wie die Männer. Uns ist bewusst, dass es generell eine andere, sehr körperliche Spielweise ist."

Die DFB-Frauen haben den ersten Stresstest der WM-Saison bestanden. Gegen Australien gewann das Team nach einer wilden Schlussphase mit 4:2 (2:1). 09.10.2026 | 9:43 min

Bundestrainer Wück will erfolgreiches Jahr krönen

Dass beim Südamerika-Trip kein Kräftemessen mit dem hoch gehandelten WM-Gastgeber Brasilien zustande kam, schmälert die Vorfreude bei Bundestrainer Christian Wück mitnichten: "Einerseits sind wir in Argentinien in einem vermutlich vollen Stadion gefordert. Andererseits müssen wir gegen Peru gegen einen defensiv agierenden Gegner spielerische Lösungen finden."

Dem Bundestrainer geht es um Konstanz und darum, die positive Entwicklung seit der EM 2025 mit zwei überzeugenden Auftritten fortzusetzen. Die DFB-Frauen wollen zudem ungeschlagen aus dem Kalenderjahr 2026 hervorgehen.

Teile der Liga sehen Südamerikareise kritisch

Der 53-Jährige misst den Vergleichen gegen außereuropäische Teams genau wie den Heimspielen gegen Australien (4:2) und Japan (2:1) große Bedeutung zu, deshalb überzeugte er ja auch skeptische Vereinsvertreter wie Bianca Rech vom FC Bayern ("Die Reise ist nicht ideal") von der Notwendigkeit der Testspielreise.

Wir konnten gut darlegen, warum wir so eine Reise machen. Es ist ein Geben und Nehmen zwischen den Vereinen und uns. „ Bundestrainer Christian Wück

Wenn seine Nationalelf bei den großen Turnieren Erfolge feiert, strahlt das schließlich auch auf das Interesse an der Bundesliga ab.

Kapitänin Gwinn vor DFB-Comeback nach Verletzungspause

"Philosophie und Identität" sollten in den Länderspielen sichtbar sein, forderte Gwinn, die erstmals seit dem April 2026 wieder beim DFB-Team auf dem Platz steht. Im WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich (5:1) hatte sich die Rechtsverteidigerin an der Schulter verletzt, musste dann im Sommer sogar operiert werden.

Ich bin ein großer Fan davon, dass man einen gesunden Konkurrenzkampf hat. „ Giulia Gwinn

Dass sich auf ihrer Position mit Newcomerin Marie Müller, Allrounderin Carlotta Wamser und der neuerdings bei Olympique Lyon als offensiv ausgerichtete Verteidigerin eingesetzten Jule Brand neue Alternativen anbieten, nimmt die 71-fache Nationalspielerin gelassen auf. "Ich würde erst mal sagen, dass niemand gesetzt ist", sagte Deutschlands aktuelle Fußballerin des Jahres.