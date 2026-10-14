Deutschland hat bei der Tischtennis-EM die erste Medaille sicher. Bronze ist Nina Mittelham und Benedikt Duda im Mixed nicht mehr zu nehmen. Es ist aber noch mehr drin.

Bronze sicher, aber es geht noch mehr: Benedikt Duda und Nina Mittelham Quelle: Majo / Imagi

Die erste deutsche Medaille bei der Tischtennis-EM in Slowenien ist perfekt. Nina Mittelham und Benedikt Duda erreichten im Mixed das Halbfinale. In der Runde der besten acht gewannen die beiden gegen Alexandra Chiriacova und Vladislav Ursu aus Moldawien in 3:0 Sätzen.

Am Donnerstag geht es für Mittelham und Duda um den Einzug ins Endspiel. Anders als bei Olympischen Spielen wird danach bei Welt- und Europameisterschaften im Tischtennis der dritte Platz nicht extra ausgespielt. Beide Halbfinal-Verlierer erhalten die Bronzemedaille.

Vor der Tischtennis-EM in Ljubljana spricht Bundestrainer Jörg Roßkopf über die Erwartungshaltung und seine Nachwuchstalente. 23.09.2026 | 4:11 min

Medaillenchance gibt's auch im Doppel

Die 29 Jahre alte Mittelham vom TTC Berlin Eastside gewann den EM-Titel im Mixed bereits 2021 zusammen mit Dang Qui. Dazu holte sie vier weitere Goldmedaillen mit der deutschen Mannschaft und im Doppel. Der 32 Jahre alte Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) wurde bei der vergangenen Europameisterschaft Zweiter im Einzel.

Deutschlands Top-Spielerin Sabine Winter spricht vor der Tischtennis-EM über ihren Traum vom Titel und ihre Verletzungsprobleme aus der Saison. 23.09.2026 | 3:22 min

Beide spielen auch im Doppel noch um eine Medaille. Duda und Dang Qiu siegten im Achtelfinale nach einem 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 gegen die Russen Wladimir Sidorenko und Jewgeni Tichonow. Mittelham und Annett Kaufmann schlugen Christina Källberg und Filippa Bergand aus Schweden mit 3:1. Auch in diesen beiden Wettbewerben geht es am Donnerstag mit dem Viertelfinale weiter.

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.