Die DHB-Frauen sind bereit für die Handball-EM. Trotz einer frühen Roten Karte endete das letzte Testspiel gegen Frankreich 34:34. Xenia Smits kehrte zumindest auf die Bank zurück.

Lisa Antl beim Torwurf: Die EM-Generalprobe der DHB-Frauen gegen Frankreich endet 34:34. Quelle: IMAGO / Michaela Merk

Deutschlands Handballerinnen haben sich in ihrem letzten Testspiel vor Beginn der Handball-EM mit einem 34:34 (15:16) vom Olympia-Zweiten Frankreich getrennt.

Engel und Vogel beste Werferinnen

Am Donnerstag hatten die DHB-Frauen den ersten Test gegen Frankreich nach einer begeisternden ersten Hälfte mit 32:27 für sich entschieden. In Neu-Ulm waren Nina Engel und Emily Vogel - am Abend zu Gast im aktuellen sportstudio - mit je fünf Treffern die besten Werferinnen für das DHB-Team.

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch hat nach dem letzten Test vor der EM gegen Frankreich im ZDF-Interview viel Lob für sein Team übrig. 28.11.2026 | 3:41 min

Am Mittwoch reist die Auswahl nun in die Slowakei, das erste Gruppenspiel folgt am Freitag gegen Schweden (18 Uhr/live im ZDF) in Bratislava. Die weiteren Gruppengegner sind Serbien und Co-Gastgeber Slowakei. Deutschland will WM-Silber aus dem Vorjahr bestätigen.

Kapitänin Döll sieht früh die Rote Karte

Bei der Generalprobe gegen die Französinnen mussten die Deutschen früh auf Antje Döll verzichten. Die Kapitänin sah nach einem Griff ins Gesicht einer Gegenspielerin die Rote Karte (11.). "Wir haben uns gut zurückgekämpft und wissen, woran wir noch arbeiten müssen", sagte Nieke Kühne.

Vor dem Start in die Europameisterschaft sind Deutschlands Handballerinnen schon in EM-Frühform. Gegen Frankreich setzte man sich mit 32:27 durch. 27.11.2026 | 1:07 min

Xenia Smits, die im August erstmals Mutter geworden war und zuletzt wegen einer Blessur gefehlt hatte, wurde von den Fans in Neu-Ulm mit Sonderapplaus begrüßt. Bundestrainer Markus Gaugisch ließ sie aber auf der Bank.

Quelle: SID, dpa