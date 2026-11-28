Spannung bis zum Schluss: Die deutsche Single-Mixed-Staffel mit Marlene Fichtner und Justus Strelow wird in Kontiolahti Zweite. Ein Ausrufezeichen setzte Grönland.

Sichern dem deutschen Biathlonteam in Kontiolahti den zweiten Platz: Marlene Fichtner und Justus Strelow (links). Quelle: IMAGO / Bildbyran

Marlene Fichtner und Justus Strelow haben dem deutschen Biathlonteam überraschend bereits den zweiten Podestplatz des noch jungen Winters gesichert. Im Single-Mixed beim Weltcupstart im finnischen Kontiolahti musste sich das Duo um 2,9 Sekunden nur dem Sieger Schweden geschlagen geben.

Dank einer famosen Schlussrunde schob sich Strelow am Ende noch von Position vier auf zwei nach vorn. Fichtner und Strelow leisteten sich lediglich fünf Nachlader und hielten die Favoriten Frankreich und Norwegen hinter sich.

Grönland zwischenzeitlich in Führung

Für eine Überraschung sorgte die Staffel aus Grönland: Die Geschwister Ukaleq und Sondre Slettemark befanden sich zwischenzeitlich unter den Top drei und landeten am Ende rund zehn Sekunden vom Podium entfernt auf Platz fünf - mit nur einem Fehlschuss.

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Fichtner verlor nach zwei Nachladern zu Beginn zunächst den Anschluss nach ganz vorn, steigerte sich aber in dem schießlastigen Wettbewerb, der in knapp vier Jahren auch erstmals Teil des Olympia-Programms sein wird. Nach ihrem zweiten Einsatz übergab die 23 Jahre alte Bayerin als Dritte auf Strelow.

Strelow erneut Zweiter

Der 29-Jährige hatte zum Saisonauftakt am Donnerstag schon für eine Überraschung gesorgt. Im Einzel war der Sachse Zweiter geworden und hat damit im Sprint am Sonntag (13:00 Uhr/ARD) sogar die Chance, erstmals das Gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup zu übernehmen. Die Favoriten auf den Sieg kommen zwar vor allem aus Norwegen und Frankreich, läuferisch ist Topschütze Strelow aber in ganz starker Form.

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Im gemischten Doppel ging es auf den letzten Runden ganz eng zu. Strelow schob sich dank eines fehlerfreien Liegendschießens zunächst hinter dem Schweden Sebastian Samuelsson auf Rang zwei nach vorn. Nach dem letzten von insgesamt acht Schießen hatten noch sechs Teams die Chance auf das Podest.

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Quelle: dpa