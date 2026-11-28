Die deutschen Basketballer haben vorzeitig das Ticket für die WM in Katar 2027 gelöst. Deutschland ist amtierender Welt- und Europameister.

Deutschland hat das Ticket für die Basketball-WM gelöst. In der Qualifikation gegen Lettland war Andreas Obst der überragende Mann. 28.11.2026 | 0:28 min

Die deutschen Basketballer haben sich vorzeitig für die Weltmeisterschaft 2027 in Katar qualifiziert. Mit dem knappen 78:76 (34:28) in Lettland am Freitagabend ist der Welt- und Europameister in der Gruppe K nicht mehr von einem der ersten drei Plätze zu verdrängen.

"Wir sind natürlich sehr glücklich. Lettland hat bis zum Ende gekämpft. Wir haben es uns selbst mit unseren Fehlern etwas schwer gemacht", sagte Andreas Obst, der dennoch bilanzierte:

Das Ziel ist erreicht: Wir fahren zur WM „ Basketball-Nationalspieler Andreas Obst

Die Mannschaft von Bundestrainer Álex Mumbrú führt die Tabelle mit acht Siegen aus neun Spielen an. Die WM findet vom 27. August bis 12. September 2027 statt.

Die DBB-Auswahl, amtierende Welt- und Europameister, benötigte gegen Lettland ein Viertel, um in Schwung zu kommen. Vom Europameister-Team standen nur Andreas Obst und Oscar da Silva auf dem Parkett. Die NBA-Profis um Dennis Schröder oder Franz Wagner sind in der laufenden Saison in Nordamerika im Einsatz, weitere Leistungsträger wie Maodo Lo oder Daniel Theis sind in der Euroleague für ihre Klubs unterwegs.

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Obst treffsicher

Bayern-Profi Obst brachte Deutschland nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang mit sieben Zählern in Serie mit 23:17 in Führung. Teilweise lag die deutsche Mannschaft mit elf Zählern (32:21/17.) vorn.

Aufgrund einer kleinen Schwächephase mit lediglich zwei Punkten in knapp vier Minuten konnten die Gastgeber den Rückstand noch auf 28:34 verkürzen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb es lange bei einer knappen Führung, auch wenn Topscorer Obst (25 Punkte) immer wieder für wichtige Punkte verantwortlich war.

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Spannende Schlussphase

Eine durchwachsene Freiwurfquote und zu viele leichte Ballverluste sorgten siebeneinhalb Minuten vor dem Ende für den 61:61-Ausgleich durch die Letten. Die deutsche Reaktion: Berlins Malte Delow mit einem erfolgreichen Distanzwurf und Christian Sengfelder (San Pablo Burgos/Spanien) beendeten die erneute Schwächephase.

Zwölf Sekunden vor der Schlusssirene war beim Stand von 78:73 und deutschem Ballbesitz eigentlich alles klar. Doch ein unnötiger Abspielfehler und drei Punkte der Letten machten die Partie spannend. Die Gastgeber verpassten mit einem Distanzwurf einen möglichen Erfolg, wieder feierte am Ende die deutsche Mannschaft.

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Quelle: dpa, SID