Die deutsche Skeletonfahrerin Susanne Kreher jubelt über ihren Sieg beim Skeleton-Weltcup in Altenberg Quelle: IMAGO / Nordphoto

Die Olympia-Zweite Susanne Kreher hat den ersten Weltcup ihrer Skeleton-Karriere gewonnen. Die 27-Jährige setzte sich auf ihrer Heimbahn in Altenberg mit 0,48 Sekunden Vorsprung vor Junioren-Weltmeisterin Viktoria Hansova durch, die bei ihrem Weltcup-Debüt gleich aufs Podest fuhr. Dritte wurde Corinna Leipold vor Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise und machte so das deutsche Traumergebnis damit perfekt.

Zwei Monate Trainingsrückstand

"Mega gut, ich habe sehr viele Silbermedaillen hier gesammelt, für Gold hat es vorher nicht gereicht. Ich freue mich so sehr, dass ich es endlich geschafft habe", sagte Kreher, die in Altenberg zuletzt viermal hintereinander auf Rang zwei im Weltcup landete.

Zuletzt konnte die Weltmeisterin von 2023 in St. Moritz bei der internen Qualifikation nicht ihren Schlitten anschieben, da sie sich am Sitzbein verletzt hatte. Erst seit zwei Wochen kann sie wieder selbst anschieben. "Ich merke die Verletzung noch, habe zwei Monate Trainingsrückstand. Aber ich bin in der Bahn sehr gut unterwegs. Ich fühle mich sehr gut auf dem Gerät", erklärte Kreher.

Felix Keisinger holt beim Skeleton-Auftakt in Altenberg seinen ersten Weltcup-Sieg. Er gewinnt mit 0,11 Sekunden Vorsprung vor Samuel Maier. Lukas Nydegger wird Dritter. 27.11.2026 | 0:35 min

Erfolgreicher Weltcup in Altenberg

In Altenberg hatte am Freitag bereits Skeleton-Pilot Felix Keisinger nach einer geglückten Aufholjagd für einen Heimsieg gesorgt, ebenso Laura Nolte im Monobob der Frauen. Am Samstagnachmittag geht es mit dem Zweierbob weiter, unter anderem mit Francesco Friedrich, dem erfolgreichsten Piloten der Bob-Geschichte.

Skeleton-Profi Wladyslaw Heraskewytsch steht wieder im Rampenlicht, da er wieder mit Gedenkhelm starten möchte. Bei Olympia hatte dies noch zur Disqualifikation geführt. 24.11.2026

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Quelle: dpa