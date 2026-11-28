Die Eiskunstlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin haben ihre Erfolgsserie mit einem souveränen Sieg beim Grand Prix in Japan verlängert.

Die Paarlauf-Weltmeister und Olympia-Dritten Minerva Hase und Nikita Volodin haben den Grand Prix in Tokio gewonnen. Die Sieg-Kür in voller Länge (unkommentiert). 28.11.2026 | 8:20 min

Die Paarlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin haben in Tokio ihren zweiten Grand Prix der Saison gewonnen und sich damit souverän die Qualifikation für das Finale der prestigeträchtigen Serie im Eiskunstlauf gesichert.

Nach einem überragenden Kurzprogramm (75,21 Punkte) am Freitag kam das Berliner Duo in der starken Kür am Samstag auf 137,87 Punkte und landete mit insgesamt 213,08 Zählern deutlich vor Yuna Nagaoka und Sumitada Moriguchi aus Japan (195,69) und Karina Akopowa und Nikita Rachmanin aus Armenien (178,39).

Das Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin hat das vergangene Jahr mit WM-Gold geglänzt. Für die neue Saison hat es viel vor: "Wir wollen noch mehr geben und haben noch mehr zu geben." 17.09.2026 | 5:15 min

Hase und Volodin mit Favoritenrolle

Nach dem Triumph bei Skate America bestätigten die Berliner ihre starke Frühform, die absolute Topkonkurrenz fehlte in der Millionenmetropole jedoch. Die Olympia-Dritten gehen dennoch als große Favoriten ins Grand-Prix-Finale der besten sechs Paare, welches sie schon 2023 und 2024 gewonnen hatten, vom 10. bis 12. Dezember im chinesischen Chongqing.

Das zweite deutsche Duo, Annika Hocke und Robert Kunkel, hatte sich mit dem Sieg bei der Finlandia Trophy zuletzt ebenfalls qualifiziert.

Die Saisonhöhepunkte der Eiskunstläufer steigen Ende Januar bei der EM in Lausanne in der Schweiz und im März bei der WM im finnischen Tampere. Dort wollen Hase und Volodin ihren WM-Titel erfolgreich verteidigen.

Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin hat in Tokio den Weltrekord im Kurzprogramm gebrochen. Der 21-Jährige kam auf 114,81 Punkte. Sehen Sie hier seine Darbietung (unkommentiert). 27.11.2026 | 6:25 min

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