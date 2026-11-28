Grand Prix in Japan:Eiskunstlauf: Hase und Volodin triumphieren in Tokio
Die Eiskunstlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin haben ihre Erfolgsserie mit einem souveränen Sieg beim Grand Prix in Japan verlängert.
Die Paarlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin haben in Tokio ihren zweiten Grand Prix der Saison gewonnen und sich damit souverän die Qualifikation für das Finale der prestigeträchtigen Serie im Eiskunstlauf gesichert.
Nach einem überragenden Kurzprogramm (75,21 Punkte) am Freitag kam das Berliner Duo in der starken Kür am Samstag auf 137,87 Punkte und landete mit insgesamt 213,08 Zählern deutlich vor Yuna Nagaoka und Sumitada Moriguchi aus Japan (195,69) und Karina Akopowa und Nikita Rachmanin aus Armenien (178,39).
Hase und Volodin mit Favoritenrolle
Nach dem Triumph bei Skate America bestätigten die Berliner ihre starke Frühform, die absolute Topkonkurrenz fehlte in der Millionenmetropole jedoch. Die Olympia-Dritten gehen dennoch als große Favoriten ins Grand-Prix-Finale der besten sechs Paare, welches sie schon 2023 und 2024 gewonnen hatten, vom 10. bis 12. Dezember im chinesischen Chongqing.
Das zweite deutsche Duo, Annika Hocke und Robert Kunkel, hatte sich mit dem Sieg bei der Finlandia Trophy zuletzt ebenfalls qualifiziert.
Die Saisonhöhepunkte der Eiskunstläufer steigen Ende Januar bei der EM in Lausanne in der Schweiz und im März bei der WM im finnischen Tampere. Dort wollen Hase und Volodin ihren WM-Titel erfolgreich verteidigen.
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