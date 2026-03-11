  3. Merkliste
Eiskunstlauf - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Eiskunstlauf

|
Eiskunstlauf ist eine Wintersportart und gehört seit 1908 zum Programm der Olympischen Winterspiele. Unterschieden werden die Disziplinen Einzellaufen bei Frauen und Männern, Paarlauf und Eistanz.

Aktuelle Nachrichten zu Eiskunstlauf

  1. Laura Nolte Monobob

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Hoch emotionaler Tag bei Olympia

    von Marc Windgassen
    Video1:44
  2. Die deutsche Eiskunstläuferin Minerva Fabienne Hase und der deutsche Eiskunstläufer Nikita Andrejewitsch Wolodin perfomen bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand

    Japanischer Sieg im Paarlaufen:Bronzemedaille für Hase/Volodin

    mit Video9:21
  3. Die deutsche Eiskunstläuferin Minerva Fabienne Hase und der deutsche Eiskunstläufer Nikita Andrejewitsch Wolodin perfomen bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand

    Eiskunstlauf bei Olympia:Hase/Volodin vor Kür auf Goldkurs

    mit Video6:13
  4. Minerva Hase und Nikita Volodin

    Eiskunstlauf bei Olympia:Hase/Volodin: Die Hoffnung ist ins Gelingen verliebt

    von Eike Schulz
    mit Video6:51
  5. Der Eiskunstläufer Ilia Malinin stürzt in der Kür.

    Kasache wird Eiskunstlauf-Olympiasieger:Debakel für den Favoriten: Malinin stürzt und wird Achter

    mit Video271:55
  6. Ilia Malinin am 10.02.26

    US-Wunderläufer will Spektakel liefern:Malinin - selbsternannter Gott der Vierfachen

    von Stephan Klemm
    mit Video2:59
  7. Ein Fotograf fotografiert die Olympischen Ringe und das Teamquartier der USA im Olympischen Dorf in Mailand

    Unterkunft in Mailand umbenannt:US-Olympia-Team nicht mehr im "Ice House"

    mit Video0:31
  8. Genrikh GARTUNG (GER) ist in Aktion.

    Eiskunstlauf - Kür der Männer:Gartung bei EM-Debüt auf Rang 22

    mit Video252:57
  9. Niina Petrokina

    Eiskunstlauf-EM:Petrokina verteidigt ihren Titel erfolgreich

    mit Video251:57
  10. Eiskunstläufer Minerva Hase und Nikita Volodin bei der Siegerehrung

    Titelverteidigung verfehlt:Eiskunstlauf-Paar Hase/Volodin gewinnt EM-Silber

    mit Video10:56
  11. Minerva Hase/Nikita Volodin

    Eiskunstlauf-EM in Sheffield:Hase/Volodin nach Kurzprogramm Zweite

    mit Video0:52
  12. Ilia Malinin (USA) jubelt.

    Kür-Weltrekord:Superstar Malinin schreibt Eiskunstlauf-Geschichte

    mit Video0:21
  13. Ilia Malinin springt bei seiner Kür bei der Eiskunstlauf-WM 2025

    Eiskunstlauf-WM in Boston:Die besten Szenen aus Ilia Malinins Gold-Kür

    Video0:51
  14. Das deutsche Eiskunstlauf-Duo Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin nach ihrer Kür.

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Eiskunstlauf-WM: Hase/Wolodin gewinnen Silber

    Video1:40
  15. Minerva Hase und Nikita Wolodin.

    WM-Silber für Hase und Wolodin:Saisonbestleistung beim Saisonhöhepunkt

    von Heiko Oldörp
    mit Video1:40
  16. Das deutsche Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Wolodin während der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in den USA

    Eiskunstlauf-WM:Minerva Hase und Nikita Wolodin holen Silber

    mit Video1:40

