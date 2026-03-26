Eiskunstlauf-WM in Prag:Minerva Hase und Nikita Volodin gewinnen Gold im Paarlauf
Die Olympia-Dritten Minerva Hase und Nikita Volodin haben bei der Eiskunstlauf-WM Gold im Paarlauf gewonnen. Das zweite deutsche Duo Annika Hocke/Robert Kunkel wurde Siebter.
Minerva Hase und Nikita Volodin haben in Prag erstmals Gold bei Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf gewonnen. Fünf Wochen nach Olympia-Bronze bei den Winterspielen in Italien siegte das Duo im Paarlauf-Wettbewerb mit 228,33 Punkten und holte damit den ersten WM-Titel für Deutschland seit 2018. Vor acht Jahren triumphierten Aljona Savchenko und Bruno Massot in Mailand.
Hocke/Kunkel springen auf Platz sieben
Hase/Volodin verteidigten mit einer guten, aber nicht ganz fehlerfreien Kür ihren knappen Vorsprung aus dem Kurzprogramm vor den Europameistern und Olympia-Zweiten Anastasia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien (218,41 Punkte). Dritte wurden die Kanadier Lia Pereira und Trennt Michaud (216,09 Punkte). Annika Hocke und Robert Kunkel verbesserten sich als zweites deutsches Duo vom zehnten auf den siebten Rang und kamen auf insgesamt 194,11 Punkte.
Für Hase/Volodin ist der WM-Titel neben der olympischen Bronzemedaille der größte und womöglich auch der letzte Erfolg ihrer gemeinsamen Karriere. Das in Berlin trainierende Duo hat die Zukunft nach dem Saisonende bislang offen gelassen. Man werde sich nach der WM zusammensetzen und dann entscheiden, hatte Hase vor den Titelkämpfen in der tschechischen Hauptstadt gesagt.
Nach Bronze und Silber jetzt die Goldmedaille
Seit dreieinhalb Jahren sind Hase/Volodin ein Eiskunstlauf-Paar. Nach WM-Bronze 2024 und WM-Silber im vergangenen Jahr setzten sie mit dem Gold-Coup in Prag ihre eindrucksvolle Erfolgsgeschichte bei Weltmeisterschaften fort - und krönten sie sogar.
Hase/Volodin profitierten auch davon, dass unter anderem die japanischen Olympiasieger Riku Miura/Ryuichi Kihara auf den Abschluss einer langen und strapaziösen Saison verzichteten. Nach dem Kurzprogramm hatten die Europameister von 2025 und EM-Zweiten dieses Jahres noch einen Vorsprung von 0,33 Punkten auf Metelkina/Berulawa.
Schlüssel zum Erfolg: Nicht zu viel nachdenken
"Wir wollten hier Spaß haben. Aber natürlich ist es sehr schön, dass wir gewonnen haben", sagte Hase, die mit Blick auf die Führung nach dem Kurzprogramm sagte: "Wir haben uns gesagt, nicht zu viel darüber nachzudenken."
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