Die Olympia-Dritten Minerva Hase und Nikita Volodin haben bei der Eiskunstlauf-WM Gold im Paarlauf gewonnen. Das zweite deutsche Duo Annika Hocke/Robert Kunkel wurde Siebter.

Das deutsche Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin gewinnt erstmals WM-Gold. Die Kür zum Titel relive. Kommentatorin: Petra Bindl. 26.03.2026 | 8:40 min

Minerva Hase und Nikita Volodin haben in Prag erstmals Gold bei Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf gewonnen. Fünf Wochen nach Olympia-Bronze bei den Winterspielen in Italien siegte das Duo im Paarlauf-Wettbewerb mit 228,33 Punkten und holte damit den ersten WM-Titel für Deutschland seit 2018. Vor acht Jahren triumphierten Aljona Savchenko und Bruno Massot in Mailand.

Minerva Hase and Nikita Volodin mit ihren WM-Goldmedaillen. Quelle: IMAGO / CTK Photo

Hocke/Kunkel springen auf Platz sieben

Hase/Volodin verteidigten mit einer guten, aber nicht ganz fehlerfreien Kür ihren knappen Vorsprung aus dem Kurzprogramm vor den Europameistern und Olympia-Zweiten Anastasia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien (218,41 Punkte). Dritte wurden die Kanadier Lia Pereira und Trennt Michaud (216,09 Punkte). Annika Hocke und Robert Kunkel verbesserten sich als zweites deutsches Duo vom zehnten auf den siebten Rang und kamen auf insgesamt 194,11 Punkte.

Das deutsche Paarlauf-Duo Annika Hocke/Robert Kunkel zeigt in der WM-Kür seine Saisonbestleistung. Am Ende wird es Rang sieben. Die Kür relive. Kommentatorin: Petra Bindl. 26.03.2026 | 8:16 min

Für Hase/Volodin ist der WM-Titel neben der olympischen Bronzemedaille der größte und womöglich auch der letzte Erfolg ihrer gemeinsamen Karriere. Das in Berlin trainierende Duo hat die Zukunft nach dem Saisonende bislang offen gelassen. Man werde sich nach der WM zusammensetzen und dann entscheiden, hatte Hase vor den Titelkämpfen in der tschechischen Hauptstadt gesagt.

Die Kür im Paarlauf bei der Eiskunstlauf-WM in Prag mit den deutschen Duos Hocke/Kunkel und Hase/Volodin relive. Kommentatorin: Petra Bindl. 26.03.2026 | 249:25 min

Nach Bronze und Silber jetzt die Goldmedaille

Seit dreieinhalb Jahren sind Hase/Volodin ein Eiskunstlauf-Paar. Nach WM-Bronze 2024 und WM-Silber im vergangenen Jahr setzten sie mit dem Gold-Coup in Prag ihre eindrucksvolle Erfolgsgeschichte bei Weltmeisterschaften fort - und krönten sie sogar.

Hase/Volodin profitierten auch davon, dass unter anderem die japanischen Olympiasieger Riku Miura/Ryuichi Kihara auf den Abschluss einer langen und strapaziösen Saison verzichteten. Nach dem Kurzprogramm hatten die Europameister von 2025 und EM-Zweiten dieses Jahres noch einen Vorsprung von 0,33 Punkten auf Metelkina/Berulawa.

Schlüssel zum Erfolg: Nicht zu viel nachdenken

"Wir wollten hier Spaß haben. Aber natürlich ist es sehr schön, dass wir gewonnen haben", sagte Hase, die mit Blick auf die Führung nach dem Kurzprogramm sagte: "Wir haben uns gesagt, nicht zu viel darüber nachzudenken."

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.