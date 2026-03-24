Die Eiskunstlauf-WM wird in dieser Woche in Prag ausgetragen. Das deutsche Paar Hase/Volodin zählt zu den Mitfavoriten auf eine Medaille. Alles Wichtige zur WM.

Was Sie zur Eiskunstlauf-WM in Prag wissen müssen

24.03.2026 | 0:29 min

Wo und wann findet die Eiskunstlauf-WM statt?

Zum dritten Mal ist die tschechische Hauptstadt Prag der Gastgeber der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft. Vom 25. bis zum 29. März 2026 können sich die besten Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer in vier Kategorien messen und Medaillen gewinnen.

Welche Disziplinen im Eiskunstlauf gibt es?

Im Eiskunstlauf gibt es vier Disziplinen: Einzel Frauen, Einzel Männer, Paarlauf und Eistanz.

Eiskunstlauf Frauen und Männer Beim Eiskunstlauf wird ein Programm mit Schrittfolgen, Sprüngen und Piroutten ausgetragen. Das Programm besteht aus dem Kurzprogramm und der Kür.



Das Kurzprogramm enthält sieben vorgeschriebene Elemente und soll in den vorgegebenen 2 Minuten und 40 Sekunden vorgeführt werden. Die Kür ist die individuellere, längere Darbietung, bei der Musik und Kombinationen in den vier Minuten frei wählbar sind. Paarlauf Mann und Frau führen die Elemente synchron durch. Im Kurzprogramm und in der Kur müssen Hebefiguren, Paarlaufpirouetten, eingeworfene Sprünge und sie sogenannte "Todesspirale" verbaut werden. Paar Eistanz Hier stehen tänzerische Elemente im Vordergrund, die auf ihre schritttechnischen Grundlagen und Feinheiten geprüft werden. Im exakten Takt der Musik müssen keine Sprünge, sondern Paarpirouetten und Hebungen gezeigt werden.



Hebungen bis zur Schulterhöhe sind erlaubt, jedoch dürfen die Partner nur maximal zwei Armlängen für bis zu fünf Sekunden am Stück voneinander entfernt sein. Die Regelung gilt ausgenommen von den ersten 10 Sekunden der Darbietung.



Die Darbietung wird ebenfalls in Kurzprogramm und Kürtanz aufgeteilt. Wann gibt es Punktabzüge? Punktabzüge können sowohl in der Vorführung entstehen, etwa wenn sie nicht rechtzeitig beendet wird, unzulässige Elemente enthält, unterbrochen wird oder ein Sturz passiert, als auch bei der Kostümgestaltung, zum Beispiel bei einer unerlaubten Kostümwahl oder wenn Teile des Kostüms herunterfallen.

Wer tritt bei der WM für Deutschland an?

Im Paarlauf treten Minerva Hase und Nikita Volodin als Mitfavoriten auf die Medaillen an. Bei der letztjährigen WM gewann das Duo vom Berliner SV 1892 Silber. Bei den Olympischen Winterspielen 2026 holte Deutschlands bestes Eiskunstlauf-Paar Bronze. Bei der EM im Januar gab es zudem Silber nach Gold im Jahr zuvor.

Das deutsche Eiskunstlauf-Paar Hase/Wolodin verpasst in der Kür die Olympische Goldmedaille und holt Bronze. Gold sichern sich die japanischen Weltmeister Miura/Kihara. 16.02.2026 | 9:57 min

Jungtalent Gartung vor erster WM

Der Youngster Genrikh Gartung tritt im Einzel der Männer an. Nach seiner ersten EM-Teilnahme im Januar steht für ihn nun die erste Weltmeisterschaft in Prag bevor.

Der 18-Jährige vom EC Oberstdorf erreichte bei der EM den 22. Platz und gewann dreimal Medaillen beim Junior-Grand-Prix im Oktober 2025. Der Vierfachspringer geht als jüngster Teilnehmer an den Start. Das Erreichen des Finals der besten 24 Läufer wäre ein großer Erfolg.

Eiskunstlauf-Talent Genrikh Gartung kämpft bei seiner EM-Premiere mit den Nerven. Den Titel in Sheffield holt sich der Georgier Nika Egadse. 17.01.2026 | 252:57 min

Auch für die Olympia-Zehnten im Paarlaufen, Annika Hocke und Robert Kunkel, bietet sich die Weltmeisterschaft an, ihr Können erneut unter Beweis zu stellen.

Im Eistanzen wird Deutschland von Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan vom EC Obersdorf vertreten. Sie verpassten das Olympia-Kürtanz-Finale und wollen in Prag mit ihrem Tango punkten. Ersatz sind Chaise Matthaei und Max Liebers vom Chemnitzer EC.

Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan tanzen bereits seit 2016 zusammen. Quelle: AP | Ashley Landis

Eine deutsche Frau tritt bei der diesjährigen Weltmeisterschaft nicht an. Keine der Eiskunstläuferinnen konnte die erforderliche Mindestpunktzahl des Weltverbandes ISU erreichen.

Internationale Favoriten: Wer ist dabei, wer nicht?

Nach den Olympischen Spielen sind einige Kandidaten wieder auf dem Eis. Die Medaillengewinnerinnen Kaori Sakamoto und Ami Nakai, ebenso wie die Medaillengewinner Yuma Kagiyama und Shun Sato, vertreten erneut Japan in den Einzeldisziplinen.

Die junge US-Amerikanerin verzauberte das Mailänder Publikum mit einem technisch hochklassigen Finallauf zur Musik von Donna Summer und begeistert mit ihrem Spaß und ihrer Lockerheit beim Laufen. 20.02.2026 | 1:52 min

Die jeweiligen Gold-Gewinner Alysa Liu (USA) und Mikhail Shaidorov (Kasachstan) fehlen hingegen bei den Weltmeisterschaften.

Die eigentlichen Olympia-Favoriten Ilia Malinin und Amber Glenn aus den USA verfehlten die Medaillen bei den Winterspielen und wollen nun in Prag reüssieren.

Eiskunstlauf-Star Ilia Malinin hat in der Kür mehrfach gepatzt und Gold klar verpasst. Beim Überraschungssieg des Kasachen Michail Schaidorow wurde der US-Amerikaner nur Achter. 14.02.2026 | 271:55 min

Im Paarlauf treten Anastasiia Metelkina und Luka Berulava für Georgien an. Nach Olympia-Silber und EM-Gold sind die beiden wie Hase/Volodin Mit-Anwärter auf den Weltmeistertitel. Die japanischen Weltmeister und Olympiasieger Miura Riku und Kihara Ryichi haben ihren Start abgesagt.

Wo ist die Eiskunstlauf-WM zu sehen?

Das ZDF zeigt von Mittwoch bis Sonntag die Eiskunstlauf-WM täglich in Livestreams im Streamingportal und bei sportstudio.de. Kommentatorin der Wettbewerbe ist Petra Bindl.

Wettkampfprogramm im ZDF-Livestream

Sonntag, 29. März 2026

Schaulauf-Gala aller Siegerinnen und Sieger als Highlight des Turniers

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Mit Material von SID und dpa