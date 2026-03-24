Ab Mittwoch im ZDF-Livestream:Was Sie zur Eiskunstlauf-WM in Prag wissen müssen
von Julia Zhuganets
Die Eiskunstlauf-WM wird in dieser Woche in Prag ausgetragen. Das deutsche Paar Hase/Volodin zählt zu den Mitfavoriten auf eine Medaille. Alles Wichtige zur WM.
Wo und wann findet die Eiskunstlauf-WM statt?
Zum dritten Mal ist die tschechische Hauptstadt Prag der Gastgeber der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft. Vom 25. bis zum 29. März 2026 können sich die besten Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer in vier Kategorien messen und Medaillen gewinnen.
Welche Disziplinen im Eiskunstlauf gibt es?
Im Eiskunstlauf gibt es vier Disziplinen: Einzel Frauen, Einzel Männer, Paarlauf und Eistanz.
Wer tritt bei der WM für Deutschland an?
Im Paarlauf treten Minerva Hase und Nikita Volodin als Mitfavoriten auf die Medaillen an. Bei der letztjährigen WM gewann das Duo vom Berliner SV 1892 Silber. Bei den Olympischen Winterspielen 2026 holte Deutschlands bestes Eiskunstlauf-Paar Bronze. Bei der EM im Januar gab es zudem Silber nach Gold im Jahr zuvor.
Jungtalent Gartung vor erster WM
Der Youngster Genrikh Gartung tritt im Einzel der Männer an. Nach seiner ersten EM-Teilnahme im Januar steht für ihn nun die erste Weltmeisterschaft in Prag bevor.
Der 18-Jährige vom EC Oberstdorf erreichte bei der EM den 22. Platz und gewann dreimal Medaillen beim Junior-Grand-Prix im Oktober 2025. Der Vierfachspringer geht als jüngster Teilnehmer an den Start. Das Erreichen des Finals der besten 24 Läufer wäre ein großer Erfolg.
Auch für die Olympia-Zehnten im Paarlaufen, Annika Hocke und Robert Kunkel, bietet sich die Weltmeisterschaft an, ihr Können erneut unter Beweis zu stellen.
Im Eistanzen wird Deutschland von Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan vom EC Obersdorf vertreten. Sie verpassten das Olympia-Kürtanz-Finale und wollen in Prag mit ihrem Tango punkten. Ersatz sind Chaise Matthaei und Max Liebers vom Chemnitzer EC.
Eine deutsche Frau tritt bei der diesjährigen Weltmeisterschaft nicht an. Keine der Eiskunstläuferinnen konnte die erforderliche Mindestpunktzahl des Weltverbandes ISU erreichen.
Internationale Favoriten: Wer ist dabei, wer nicht?
Nach den Olympischen Spielen sind einige Kandidaten wieder auf dem Eis. Die Medaillengewinnerinnen Kaori Sakamoto und Ami Nakai, ebenso wie die Medaillengewinner Yuma Kagiyama und Shun Sato, vertreten erneut Japan in den Einzeldisziplinen.
Die jeweiligen Gold-Gewinner Alysa Liu (USA) und Mikhail Shaidorov (Kasachstan) fehlen hingegen bei den Weltmeisterschaften.
Die eigentlichen Olympia-Favoriten Ilia Malinin und Amber Glenn aus den USA verfehlten die Medaillen bei den Winterspielen und wollen nun in Prag reüssieren.
Im Paarlauf treten Anastasiia Metelkina und Luka Berulava für Georgien an. Nach Olympia-Silber und EM-Gold sind die beiden wie Hase/Volodin Mit-Anwärter auf den Weltmeistertitel. Die japanischen Weltmeister und Olympiasieger Miura Riku und Kihara Ryichi haben ihren Start abgesagt.
Wo ist die Eiskunstlauf-WM zu sehen?
Das ZDF zeigt von Mittwoch bis Sonntag die Eiskunstlauf-WM täglich in Livestreams im Streamingportal und bei sportstudio.de. Kommentatorin der Wettbewerbe ist Petra Bindl.
Wettkampfprogramm im ZDF-Livestream
Mittwoch, 25. März 2026
Frauen – Kurzprogramm
Paarlaufen – Kurzprogramm
Donnerstag, 26. März 2026
Männer – Kurzprogramm
Paarlaufen – Kür
Freitag, 27. März 2026
Frauen – Kür
Samstag, 28. März 2026
Männer – Kür
Eistanzen – Kür
Sonntag, 29. März 2026
Schaulauf-Gala aller Siegerinnen und Sieger als Highlight des Turniers
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Mit Material von SID und dpa
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