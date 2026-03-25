  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Wintersport

Eiskunstlauf-WM: Paarlauf-Duo Hase und Volodin auf Goldkurs

Eiskunstlauf-WM in Prag:Fehlerfreies Kurzprogramm: Hase und Volodin auf Goldkurs

|

Das Paarlauf-Duo Minerva Hase und Nikita Volodin ist in Prag auf dem Weg zu ihrem ersten WM-Gold. Der Vorsprung auf die ersten Verfolger ist allerdings hauchdünn.

Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin bei einer Hebefigur im Kurzprogramm

So hat sich das deutsche Top-Paarlaufduo Minerva Hase/Nikita Volodin im Kurzprogramm der Eiskunstlauf-WM 2026 in Prag geschlagen.

25.03.2026 | 6:56 min

Die deutschen Eiskunstläufer Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin greifen bei der WM in Prag nach der Goldmedaille. Fünf Wochen nach dem Gewinn von Paarlauf-Bronze bei den Olympischen Winterspielen in Mailand liefen die Berliner ein Weltklasse-Kurzprogramm und liegen mit 79,78 Punkten hauchdünn vor den Olympia-Zweiten Anastassia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien (79,45 Punkte).

Für uns war es das beste Kurzprogramm der gesamten Saison. Wir haben alles von der ersten bis zur letzten Sekunde genossen. Alle Elemente haben sich sehr gut angefühlt.

Minerva-Fabienne Hase

Die Entscheidung fällt in der Kür am Donnerstag (18:15 Uhr im ZDF-Livestream). Platz drei sicherten sich in der stimmungsvollen Arena Lia Pereira/Trennt Michaud aus Kanada (75,52). Die japanischen Olympiasieger und Weltmeister Miura Riku/Kihara Ryichi hatten ihren Start im Vorfeld abgesagt.

Fabienne Hase und Nikita Volodin (Deutschland) in Aktion.

Mit Olympia-Bronze feierten Minerva Hase und Nikita Wolodin einen großen Erfolg. Gelingt nun bei der WM in Prag der ganz große Wurf?

25.03.2026 | 1:42 min

Keinerlei Nervenflattern beim Kurzprogramm

Auch deshalb gingen Hase/Volodin als WM-Zweite des Vorjahres in Boston als letztes Paar aufs Eis. Im letzten Saisonwettkampf zeigten die Aushängeschilder der Deutschen Eislauf-Union (DEU) zu ihrem Tango keinerlei Nerven. Bereits in Mailand hatten sie zur Halbzeit in Führung gelegen, dann aber in der Kür gepatzt.

Das zweite Berliner Duo Annika Hocke/Robert Kunkel kam auf Rang zehn (65,35), ein Sturz von Hocke beim dreifachen Salchow verhinderte ein besseres Resultat für die ehemaligen EM-Dritten. "Ein sehr ärgerlicher Fehler. Da fehlen jetzt vier Punkte und man sieht, was für uns drin gewesen wäre", sagte Hocke.

Im Eistanzen wollen ab Freitag Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan die Olympia-Enttäuschung vergessen machen und dieses Mal ins Kür-Finale einziehen.

Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin bei der Todesspirale im Kurzprogramm

Das Kurzprogramm der Paare bei der Eiskunstlauf-WM mit den deutschen Duos Hase/Volodin und Hocke/Kunkel relive.

25.03.2026 | 209:30 min

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID
Über das Thema berichtete das ZDF in "sportstudio live" am 25.03.2026 von 18:45 bis 22:20 Uhr.
Themen
SportWintersport

Mehr zum Thema

  1. Fabienne Hase und Nikita Volodin (Deutschland) in Aktion.

    Eiskunstlauf-WM in Prag:Hase/Wolodin können nach dem Titel greifen

    von Sascha Bacinski
    Video1:42
  2. Ilia Malinin

    Nach Olympia-Schock:Wie überwindet Malinin den Rückschlag?

    von Johannes Fischer
    mit Video0:29
  3. Fabienne Hase und Nikita Volodin (Deutschland) kämpfen.

    Olympia 2026:Die Bronze-Kür von Hase/Volodin

    von Petra Bindl
    Video9:21
  4. Fabienne Hase und Nikita Volodin (Deutschland) kämpfen.

    Olympia 2026:Paarlauf-Bronze für Hase/Wolodin

    Video9:57

Mehr Wintersport

  1. Wintersport Typical (25.01.2020)

    Ergebnisse, Kalender:Ergebnisse, Kalender, Weltcupstände

  2. Biathlon Nation – Ein Team. Eine Mission.

    Sport:Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

  3. Ein Biathlon-Sportler auf einer Piste mit verschneiten Bergen im Hintergrund.

    Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport

Demnächst live

Aktuelle Videos zum Wintersport

Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40