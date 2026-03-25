Eiskunstlauf-WM: Paarlauf-Duo Hase und Volodin auf Goldkurs

Eiskunstlauf-WM in Prag:Fehlerfreies Kurzprogramm: Hase und Volodin auf Goldkurs
Das Paarlauf-Duo Minerva Hase und Nikita Volodin ist in Prag auf dem Weg zu ihrem ersten WM-Gold. Der Vorsprung auf die ersten Verfolger ist allerdings hauchdünn.
Die deutschen Eiskunstläufer Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin greifen bei der WM in Prag nach der Goldmedaille. Fünf Wochen nach dem Gewinn von Paarlauf-Bronze bei den Olympischen Winterspielen in Mailand liefen die Berliner ein Weltklasse-Kurzprogramm und liegen mit 79,78 Punkten hauchdünn vor den Olympia-Zweiten Anastassia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien (79,45 Punkte).
Die Entscheidung fällt in der Kür am Donnerstag (18:15 Uhr im ZDF-Livestream). Platz drei sicherten sich in der stimmungsvollen Arena Lia Pereira/Trennt Michaud aus Kanada (75,52). Die japanischen Olympiasieger und Weltmeister Miura Riku/Kihara Ryichi hatten ihren Start im Vorfeld abgesagt.
Keinerlei Nervenflattern beim Kurzprogramm
Auch deshalb gingen Hase/Volodin als WM-Zweite des Vorjahres in Boston als letztes Paar aufs Eis. Im letzten Saisonwettkampf zeigten die Aushängeschilder der Deutschen Eislauf-Union (DEU) zu ihrem Tango keinerlei Nerven. Bereits in Mailand hatten sie zur Halbzeit in Führung gelegen, dann aber in der Kür gepatzt.
Das zweite Berliner Duo Annika Hocke/Robert Kunkel kam auf Rang zehn (65,35), ein Sturz von Hocke beim dreifachen Salchow verhinderte ein besseres Resultat für die ehemaligen EM-Dritten. "Ein sehr ärgerlicher Fehler. Da fehlen jetzt vier Punkte und man sieht, was für uns drin gewesen wäre", sagte Hocke.
Im Eistanzen wollen ab Freitag Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan die Olympia-Enttäuschung vergessen machen und dieses Mal ins Kür-Finale einziehen.
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