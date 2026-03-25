Eiskunstlauf-WM: Paarlauf-Duo Hase und Volodin auf Goldkurs

Das Paarlauf-Duo Minerva Hase und Nikita Volodin ist in Prag auf dem Weg zu ihrem ersten WM-Gold. Der Vorsprung auf die ersten Verfolger ist allerdings hauchdünn.

So hat sich das deutsche Top-Paarlaufduo Minerva Hase/Nikita Volodin im Kurzprogramm der Eiskunstlauf-WM 2026 in Prag geschlagen. 25.03.2026 | 6:56 min

Die deutschen Eiskunstläufer Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin greifen bei der WM in Prag nach der Goldmedaille. Fünf Wochen nach dem Gewinn von Paarlauf-Bronze bei den Olympischen Winterspielen in Mailand liefen die Berliner ein Weltklasse-Kurzprogramm und liegen mit 79,78 Punkten hauchdünn vor den Olympia-Zweiten Anastassia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien (79,45 Punkte).

Für uns war es das beste Kurzprogramm der gesamten Saison. Wir haben alles von der ersten bis zur letzten Sekunde genossen. Alle Elemente haben sich sehr gut angefühlt. „ Minerva-Fabienne Hase

Die Entscheidung fällt in der Kür am Donnerstag (18:15 Uhr im ZDF-Livestream). Platz drei sicherten sich in der stimmungsvollen Arena Lia Pereira/Trennt Michaud aus Kanada (75,52). Die japanischen Olympiasieger und Weltmeister Miura Riku/Kihara Ryichi hatten ihren Start im Vorfeld abgesagt.

Mit Olympia-Bronze feierten Minerva Hase und Nikita Wolodin einen großen Erfolg. Gelingt nun bei der WM in Prag der ganz große Wurf? 25.03.2026 | 1:42 min

Keinerlei Nervenflattern beim Kurzprogramm

Auch deshalb gingen Hase/Volodin als WM-Zweite des Vorjahres in Boston als letztes Paar aufs Eis. Im letzten Saisonwettkampf zeigten die Aushängeschilder der Deutschen Eislauf-Union (DEU) zu ihrem Tango keinerlei Nerven. Bereits in Mailand hatten sie zur Halbzeit in Führung gelegen, dann aber in der Kür gepatzt.

Das zweite Berliner Duo Annika Hocke/Robert Kunkel kam auf Rang zehn (65,35), ein Sturz von Hocke beim dreifachen Salchow verhinderte ein besseres Resultat für die ehemaligen EM-Dritten. "Ein sehr ärgerlicher Fehler. Da fehlen jetzt vier Punkte und man sieht, was für uns drin gewesen wäre", sagte Hocke.

Im Eistanzen wollen ab Freitag Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan die Olympia-Enttäuschung vergessen machen und dieses Mal ins Kür-Finale einziehen.

Das Kurzprogramm der Paare bei der Eiskunstlauf-WM mit den deutschen Duos Hase/Volodin und Hocke/Kunkel relive. 25.03.2026 | 209:30 min

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Quelle: SID