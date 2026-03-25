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Sport

Eiskunstlauf-WM: Hase/Wolodin können nach dem Titel greifen

Eiskunstlauf-WM in Prag:Hase/Wolodin können nach dem Titel greifen

von Sascha Bacinski

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Fabienne Hase und Nikita Volodin (Deutschland) in Aktion.

Mit Olympia-Bronze feierten Minerva Hase und Nikita Wolodin einen großen Erfolg. Gelingt nun bei der WM in Prag der ganz große Wurf?

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