Eiskunstlauf-WM: Hase/Wolodin können nach dem Titel greifen

Eiskunstlauf-WM in Prag : Hase/Wolodin können nach dem Titel greifen

von Sascha Bacinski 25.03.2026 | 13:21 |

Mit Olympia-Bronze feierten Minerva Hase und Nikita Wolodin einen großen Erfolg. Gelingt nun bei der WM in Prag der ganz große Wurf?