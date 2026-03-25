Eiskunstlauf-WM: Hase/Wolodin können nach dem Titel greifen

Eiskunstlauf-WM in Prag:Hase/Wolodin können nach dem Titel greifen
von Sascha Bacinski
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Mit Olympia-Bronze feierten Minerva Hase und Nikita Wolodin einen großen Erfolg. Gelingt nun bei der WM in Prag der ganz große Wurf?
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