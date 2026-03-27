Eiskunstlauf: Kaori Sakamoto krönt ihre Karriere mit WM-Titel

Emotionales Ende einer großen Karriere: Die Japanerin Kaori Sakamoto verabschiedet sich mit einer nahezu perfekten Kür und ihrem vierten WM-Titel vom Eiskunstlauf.

Die Japanerin Kaori Sakamoto vergoldet ihr Karrierende mit einer furiosen Kür und holt ihren vierten WM-Titel. Die Kür relive. Kommentatorin: Petra Bindl. 27.03.2026 | 6:44 min

Freudentränen nach einem furiosen Finale: Die Japanerin Kaori Sakamoto hat ihr Karriereende bei der Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf in Prag mit einer phänomenalen Kür vergoldet.

Freudentränen bei Siegerin Sakamoto

Die 25-Jährige bejubelte in der tschechischen Hauptstadt ohne auch nur einen einzigen sichtbaren Wackler ihren vierten WM-Titel und kämpfte dabei mit den Freudentränen. Von 2022 bis 2024 gewann sie dreimal in Folge Gold.

Die Kür der Frauen bei der Eiskunstlauf-WM in Prag/Tschechien relive. Kommentatorin: Petra Bindl. 27.03.2026 | 253:57 min

Sakamoto, die bereits nach dem Kurzprogramm in Führung lag, stellte eine persönliche Bestleistung von 238,28 Punkten auf und verbesserte ihre alte Bestmarke um mehr als zwei Zähler. Sie gewann vor ihrer Landsfrau Mone Chiba (228,47 Punkte) und der Überraschungsdritten Nina Pinzarrone (215,20 Punkte) aus Belgien.

Glenn fällt auf Rang sechs zurück

Pinzarrone profitierte dabei auch von den Fehlern der Konkurrentinnen. Unter anderem US-Star Amber Glenn patzte schwer und fiel noch vom dritten Platz nach dem Kurzprogramm auf den sechsten Rang zurück.

Glenn rang nach ihrer Kür mit den Tränen und musste nach Platz fünf bei Olympia die nächste Enttäuschung hinnehmen.

Minerva Hase und Nikita Volodin sind Weltmeister im Paar-Eiskunstlauf. Nach dem Titel sind sie im Interview bei ZDF-Moderatorin Lili Engels. 27.03.2026 | 2:44 min

Nur der Olympiasieg fehlt in Sakamotos Karriere

Sakamoto fehlte zur Vollendung ihrer Karriere lediglich der Olympiasieg. Vor vier Jahren in Peking wurde sie Dritte, vor fünf Wochen bei den Winterspielen in Italien belegte sie hinter Alysa Liu aus den USA Rang zwei.

Liu hatte nach einer langen und strapaziösen Olympia-Saison auf eine Teilnahme an der WM verzichtet. Eine deutsche Eiskunstläuferin war wie schon bei der WM im vergangenen Jahr in Boston nicht dabei.

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Quelle: dpa