Ilia Malinin hat bei der Eiskunstlauf-WM in Prag den Titel-Hattrick im Blick. Nach dem Kurzprogramm führt der 21-Jährige deutlich. Der Deutsche Genrikh Gartung steht im Kür-Finale.

Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin meldet sich nach seinem Olympia-Debakel zurück bei der WM und liegt nach dem Kurzprogramm vorne. Sein Auftitt relive. Kommentatorin: Petra Bindl. 26.03.2026 | 6:49 min

US-Star Ilia Malinin hat sich nach seinem Olympia-Drama bei der WM im Eiskunstlauf in Prag eindrucksvoll zurückgemeldet. Der 21-Jährige führt nach einer atemberaubenden Flugshow im Kurzprogramm mit einer persönlichen Bestleistung von 111,29 Punkten deutlich und steht damit vor seinem dritten WM-Titel. Die Kür findet am Samstag (12:30 Uhr/ZDF-Livestream) statt.

Relive: Das Kurzprogramm der Männer bei der Eiskunstlauf-WM mit dem deutschen Starter Genrikh Gartung (ab Minute 00:02:21) und Superstar Ilia Malinin (ab Minute 02:25:26). Kommentatorin: Petra Bindl. 26.03.2026 | 166:52 min

Malinin hat fast zehn Punkte Vorsprung

Malinin blieb damit nur 2,68 Zähler hinter dem Kurzprogramm-Weltrekord seines Landsmannes Nathan Chen aus dem Jahr 2022. Hinter Malinin liegt der Franzose Adam Siao Him Fa auf dem zweiten Platz (101,85 Punkte). Dritter ist Aleksandr Selevko aus Estland (96,49 Punkte).

Malinin zeigte in seinem Programm zwei Vierfachsprünge und einen spektakulären Rückwärtssalto. Auch bei Olympia vor sechs Wochen hatte Malinin, der wegen seiner vielen Vierfachsprünge auch den Spitznamen "Vierfach-Gott" trägt, nach dem Kurzprogramm geführt. In der Kür erlebte er dann einen dramatischen Absturz. Er wurde als haushoher Favorit nur Achter.

Youngster Gartung steht im Finale

Der einzige deutsche Teilnehmer Genrikh Gartung schaffte bei seinem WM-Debüt und als jüngster Starter der gesamten Konkurrenz als 23. den Einzug ins Finale der besten 24 Eiskunstläufer. "Es war ganz okay, nicht perfekt, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich heute gemacht habe", sagte der 18-Jährige, der Probleme beim dreifachen Axel und dem vierfachen Lutz hatte, aber insgesamt eine solide Leistung zeigte.

WM-Debüt für den deuschen Meister Genrikh Gartung, mit 18 Jahren der jüngste Teilnehmer - und er schafft es ins Finale. Sein Kurzprogramm relive, kommentiert von Petra Bindl. 26.03.2026 | 6:13 min

Fortgesetzt wird die Eiskunstlauf-WM am Abend mit der Kür der Paare (18:15 Uhr/ZDF-Livestream). Die deutschen Eiskunstläufer Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin liegen knapp in Führung und greifen nach der Goldmedaille.

Das Kurzprogramm der Paare bei der Eiskunstlauf-WM mit den deutschen Duos Hase/Volodin und Hocke/Kunkel relive. 25.03.2026 | 209:30 min

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