Eiskunstlauf-WM: Ilia Malinin ist zum dritten Mal Weltmeister

Weltmeister nach dem Olympia-Schock: Der US-amerikanische Eiskunstläufer Ilia Malinin holt sich mit einer fehlerfreien Kür zum dritten Mal in Folge den WM-Titel.

Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin krönt sich zum Weltmeister. Seine Kür bei den Titelkämpfen in Prag relive. Kommentatorin: Petra Bindl. 28.03.2026 | 8:40 min

Eiskunstlauf-Star Ilia Malinin hat knapp sechs Wochen nach seinem Olympia-Debakel Wiedergutmachung betrieben und das erhoffte WM-Triple gefeiert. Bei der Weltmeisterschaft in Prag gewann der 21-jährige US-Amerikaner und selbsternannte "Vierfach-Gott" am Samstag mit einer glanzvollen Kür die Goldmedaille im Einzel - und sicherte sich nach 2024 und 2025 den dritten Titel in Serie.

Mit 329,40 Punkten nach Kurzprogramm und Kür verwies Malinin die Japaner Yuma Kagiyama (306,67 Punkte) und Shun Sato (288,54) auf die Plätze. Der deutsche Meister und WM-Debütant Genrikh Gartung wurde 24. (192,31 Punkte). Der kasachische Überraschungs-Olympiasieger Michail Schaidorow ist bei der WM nicht am Start.

Der 18 Jahre alte Deutsche Meister Genrikh Gartung hat es bei seinem WM-Debüt ins Finale geschafft. Seine Kür bei der WM in Prag relive. Kommentatorin: Petra Bindl. 28.03.2026 | 8:32 min

Gelungener Mix aus Spektakel und Risiko

In Prag wirkte Malinin befreit und zeigte einen gelungenen Mix aus Spektakel und dosiertem Risiko. Er landete fünf Vierfachsprünge sowie einen Rückwärtssalto, den Axel sprang er jedoch nur dreifach. Schon während der Darstellung ballte Malinin die Fäuste, am Ende stieß er einen Schrei aus und jubelte ausgiebig. Malinin hatte bereits im Kurzprogramm am Donnerstag mit einem persönlichen Bestwert von 111,29 Punkten überzeugt.

Die Olympischen Spiele in Mailand, wo er nach einer völlig verpatzten Kür nur Achter geworden war, sind abgehakt. "Ich bin ohne große Erwartungen nach Prag gekommen. Das Publikum hat mich wahnsinnig unterstützt, ich bin einfach auf das Eis gegangen und bin gelaufen", hatte Malinin nach dem Kurzprogramm gesagt. Olympia sei für ihn "nur noch Vergangenheit, alles, was passiert, hat einen Grund. Nun schaue ich nach vorne."

Das deutsche Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin gewinnt erstmals WM-Gold. Die Kür zum Titel relive. Kommentatorin: Petra Bindl. 26.03.2026 | 8:40 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID