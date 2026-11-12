Finnland schränkt Einreise russischer Sportler ein

Bis zum Ende des Ukraine-Krieges will Finnland russischen Sportlern die Einreise erschweren. Die neuen Visaregeln gelten auch für Athleten mit neutralem Status.

Finnland verschärft die Einreisebeschränkungen für russische Sportlerinnen und Sportler. Quelle: Steffen Trumpf / dpa

Bereits im internationalen Protest gegen Russlands Teilnahme an der Eishockey-WM 2027 in Deutschland hatte Finnland eine führende Rolle gespielt und erklärt, nicht gegen ein russisches Team anzutreten. Nun kündigte die finnische Regierung an, die Einreisebeschränkungen für russische Sportler zu verschärfen.

"Solange Russlands Angriffskrieg andauert, haben russische Sportler in Finnland nichts zu suchen", sagte die finnische Außenministerin Elina Valtonen laut einer Pressemitteilung. "Ihre Einreise in das Land würde eine Gefahr für Finnlands internationale Beziehungen darstellen."

Selbst die Bundesregierung hat sich in die Debatte um Russlands mögliche Wiederaufnahme bei der Eishockey-WM eingeschaltet. Frank Lutz, DEB-Vorsitzender, nimmt zur Causa Stellung. 08.11.2026 | 5:40 min

Neue Beschränkungen gelten ab kommendem Montag

Diese Einschätzung hielt die finnische Regierung in einem Beschluss fest. Die Entscheidung bedeutet zwar kein automatisches Einreiseverbot für alle russischen Athleten - die konkrete Entscheidung über Visa werde von Fall zu Fall getroffen, sagte ein Sprecher. In der Praxis dürfte es dem aber gleichkommen.

Die zuständigen Behörden würden den Beschluss bei der Prüfung von Visumsanträgen berücksichtigen, hieß es. Die neuen Beschränkungen treten am kommenden Montag in Kraft. Sie gelten auch für Sportler, die unter neutralem Status an Wettkämpfen teilnehmen.

Russland nutzt den Sport als Propagandainstrument und versucht, ihn zur Förderung der Ziele seines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges einzusetzen. „ Pressemitteilung der finnischen Regierung

Finnland hatte die Einreise russischer Staatsangehöriger nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine bereits 2023 beschränkt - allerdings mit einigen Ausnahmen. Bislang konnten Profisportler für beruflich bedingte Reisen ein Visum für 90 Tage erhalten.

Auswirkungen haben die neuen Beschränkungen vor allem auf den Wintersport. Bereits Ende November findet der Weltcup-Auftakt der Ski-Langläufer und Nordischen Kombinierer im finnischen Ruka statt. Im kommenden März ist die finnische Stadt Tampere Gastgeber der Eiskunstlauf-WM, bei der die Russen zu den Medaillenfavoriten zählen. Der Weltverband ISU teilte mit, er werde die Folgen der Entscheidung prüfen.

Breiter Widerstand mit Boykott-Ankündigungen regt sich bei vielen Ländern gegen eine Teilnahme Russlands an der Eishockey-WM 2027 in Deutschland. ZDF-Redakteur Konstantin Klostermann ordnet ein. 04.11.2026 | 2:56 min

Widerspruch zu Linien von IOC und FIS

Die Neuregelung steht im Widerspruch zur Linie des Internationalen Olympischen Komitees, das zuletzt die Sanktionen gegen Russlands Athleten aufgehoben hatte und damit den Weg für eine Teilnahme der Sportler des Landes an internationalen Wettbewerben mit eigener Fahne und Hymne freimachte.

Der Ski-Weltverband FIS hatte bereits im September seine Regularien gelockert. Damit können russische und belarussische Athleten ab der Saison 2026/27 unter strengen Auflagen und neutralem Status wieder an Weltcup-Rennen und anderen FIS-Wettbewerben teilnehmen.

Das IOC hebt die Sanktionen gegen russische Sportler vorerst weitgehend auf. Die Beschränkungen für die Teilnahme an Wettbewerben auch mit Blick auf die Olympia-Quali entfallen. 07.07.2026 | 0:40 min

Ski-Weltcup in Levi nicht betroffen

Wohl noch nicht von den verschärften finnischen Einreisebeschränkungen für russische Sportler betroffen ist der alpine Ski-Weltcup im finnischen Levi an diesem Wochenende.

Auch die Spiele der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL zwischen den Seattle Kraken und den Carolina Hurricanes in Helsinki, bei denen russisch-stämmige Profis zum Einsatz kommen könnten, bleiben unberührt.

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Quelle: SID, dpa