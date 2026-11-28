Das erste Mal seit Max Schmeling verteidigt ein deutscher Boxer Samstag den WM-Titel im Schwergewicht. Mit einem Sieg will Agit Kabayel aus dem Schatten seines Vorgängers treten.

Am Samstag verteidigt Box-Weltmeister Agit Kabayel in Düsseldorf erstmals seinen offiziellen WBC-Schwergewichtstitel gegen den Albaner Nelson Hysa. 27.11.2026 | 0:40 min

Wenn es darum geht, einer Hallensportart die große Bühne eines Stadions zu geben, ist die Düsseldorfer Arena vorne dabei.

2024 wurde dort die Handball-EM eröffnet, 2015 trugen die Düsseldorfer EG und die Kölner Haie ein DEL-Spiel aus. Ebenfalls 2015 verlor der Ukrainer Wladimir Klitschko dort gegen Tyson Fury seine drei WM-Gürtel im Schwergewichtsboxen.

In den Fußstapfen von Schmeling und Klitschko

Einer dieser Titel ist inzwischen bei Agit Kabayel gelandet, der damals in der elften Reihe am Ring saß. Kabayel ist der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister seit Max Schmeling.

Am Samstag verteidigt er den WM-Gürtel des World Boxing Council (WBC) in Düsseldorf gegen den Albaner Nelson Hysa. Wie vor elf Jahren bei Klitschko werden wieder mehr als 50.000 Zuschauer in der Arena sein. "Das ist ein unbeschreibliches Gefühl", sagt der 34-Jährige. "Natürlich realisiert man das noch nicht, aber ich freue mich riesig auf diesen Kampf."

Seit fast 100 Jahren hat Deutschland wieder einen Schwergewichts-Weltmeister im Boxen. Der Weltverband WBC hat Agit Kabayel zum Champion erklärt - und das ganz ohne Kampf. 27.06.2026 | 0:46 min

Die Erinnerung an Schmeling verleiht dem Kampf über die sportliche Bedeutung hinaus große Aufmerksamkeit. Dabei könnten die Unterschiede zwischen beiden Sportlern kaum größer sein.

Hier der Volksheld und Jahrhundertsportler, in dessen Glanz sich die Mächtigen sonnten; dort der Sohn kurdischer Flüchtlinge, der jahrelang Anerkennung vermisste und nach seiner Ernennung zum Weltmeister vergeblich auf einen Glückwunsch aus dem Kanzleramt wartete.

Bürgermeister statt Kanzler

Als Kabayel im Juni zum Titelträger ernannt wurde, weil sein Vorgänger Oleksandr Usyk seine Titel niederlegt hatte, meldete sich immerhin der Bürgermeister seiner Heimatstadt Bochum und lud ihn auf den Rathausbalkon ein. Dass er kampflos Weltmeister wurde, minderte seien Freude nicht. "Den Titel habe ich trotzdem verdient. Ich war Interims-Champion und die Nummer eins hinter ihm."

Agit Kabayel ist seit einigen Jahren der beste deutsche Schwergewichtsboxer. Gegen den Polen Damian Knyba will er in Oberhausen seinen Interimsweltmeister-Titel verteidigen. 09.01.2026 | 1:18 min

Bereits seine Titelverteidigung als Interims-Weltmeister im Januar vor 13.000 Zuschauern in Oberhausen hat gezeigt, dass der Boxsport in Deutschland nach langer Dürrephase mit seiner Hilfe langsam wieder aufblühen könnte. "Das Boxen in Deutschland lebt wieder - und das tut so gut", sagte Ex-Weltmeisterin Regina Halmich damals.

Lob vom Gentleman

Der Weg dorthin war für Kabayel von Widerständen und finanziellen Sorgen geprägt. Die Öffentlichkeit interessierte sich lange Zeit kaum für seine Kämpfe. "Vielleicht ist mein Name nicht deutsch genug", sagte er der Welt. Spätestens mit der Ernennung zum Weltmeister habe sich das geändert: "Der Knoten ist geplatzt."

Die erste Titelverteidigung bringt auch einen Boxer zurück ins Rampenlicht, der wie die Klitschkos für den Box-Boom in Deutschland in den 1990er-Jahren steht. Ex-Halbschwergewichtsweltmeister Henry Maske wird als TV-Experte in Düsseldorf am Ring sitzen.

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"Wir sprechen hier über einen WM-Kampf im Schwergewicht", sagte Maske. "Ich finde, das ist erneut ein großer Traum für den deutschen Boxsport. Aber auch für unser Land ist das eine wunderbare Geschichte."

Klare Ansagen vor dem Kampf

Der in 27 Kämpfen ungeschlagene Kabayel besitzt laut Maske "eine Ruhe, mit seinen Mitteln im Laufe der Zeit dem Gegner klarzumachen: Du wirst es nicht schaffen, ich werde der Sieger sein".

Hysa, der wie Kabayel beim britischen Boxstall Queensberry Promotions unter Vertrag steht, lud seinen Gegner dennoch bereits siegessicher zum Rückkampf in seine Heimat ein. "Ich zeige euch, wie schön Albanien ist", sagte er am Donnerstag auf der Pressekonferenz.