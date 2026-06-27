Box-Verband entscheidet: Kabayel ist Schwergewichts-Weltmeister

Fast 100 Jahre nach Max Schmeling gibt es in Agit Kabayel erstmals wieder einen deutschen Box-Schwergewichts-Weltmeister. Der Bochumer wurde vom Verband WBC zum Champion erklärt.

Seit fast 100 Jahren hat Deutschland wieder einen Schwergewichts-Weltmeister im Boxen. Der Weltverband WBC hat Agit Kabayel zum Champion erklärt - und das ganz ohne Kampf. 27.06.2026 | 0:46 min

Der Bochumer Profiboxer Agit Kabayel ist vom Box-Weltverband WBC eigenen Angaben zufolge zum Schwergewichts-Weltmeister ernannt worden und darf damit als erster Deutscher seit Box-Legende Max Schmeling im Jahr 1932 diesen Titel führen.

Kabayel: "Am Ziel meiner Träume angekommen"

Wie auch sein Promoter mitteilte, sprach der WBC Kabayel den Titel zu und reagierte damit auf den Verzicht des ukrainischen Weltmeisters Oleksandr Usyk. Dieser hatte zuvor angekündigt, alle seine Titel im Schwergewicht abzugeben. Im Profiboxen gibt es mehrere konkurrierende Weltverbände, die jeweils eigene Weltmeister küren.

Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

"Ich bin unglaublich stolz darauf, als erster deutscher Weltmeister im Schwergewicht seit Max Schmeling vor 94 Jahren sein Nachfolger zu sein. Ich bin am Ziel meiner Träume angekommen", sagte Kabayel der "Bild". Bei Instagram verwies Kabayel auch auf seine kurdischen Wurzeln und schrieb: "Worte können nicht beschreiben, was ich gerade fühle."

Kampf gegen Usyk kam nicht zustande

Kabayel hatte eigentlich gegen Usyk um den Titel boxen wollen, der sich eigenen Angaben vom Profiboxen noch nicht komplett zurückziehen möchte. Was er genau plant, ließ Usyk bisher offen. In den vergangenen Monaten hatte Kabayel das Duell immer wieder gefordert.

Im Februar hatte der Verband WBC den Kampf sogar angeordnet, zur Freude von Kabayel. Zuletzt veröffentlichte der 34-Jährige ein Video, in dem er den 39 Jahre alten Usyk direkt ansprach: "Der WBC will diesen Kampf sehen. Die Fans wollen ihn auch. Und du hast im Ring zugestimmt. Also, Usyk: Lass es uns angehen", schrieb Kabayel zu dem Video.

Kabayel bislang WBC-Interimsweltmeister

"Natürlich wäre es schön gewesen. Aber ich glaube, Usyk sucht mit 39 die sportliche Herausforderung nicht mehr. Es ist nicht leicht, vom Jäger zum Gejagten zu werden. Vielleicht will er in seinem Alter nicht mehr gejagt werden und hat diesen Spirit nicht mehr", hatte Kabayel damals dem Sender ntv gesagt.

Zuletzt hielt er den sogenannten WBC-Interimstitel, im Januar verteidigte er seinen Gürtel in Oberhausen erfolgreich gegen den Polen Damian Knyba.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID, dpa