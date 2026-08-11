Schwimm-EM: Gose holt Silber über 800 Meter Freistil vor Werner

Silber und Bronze fürs deutsche Team in einem Rennen. Isabel Gose wird bei der Schwimm-EM über 800 Meter Zweite. Maya Werner glänzt als Dritte.

Isabel Gose hat Silber über die 800-Meter-Freistil bei der Schwimm-EM in Paris geholt. Auch Bronze ging nach Deutschland. Das Rennen in voller Länge. 11.08.2026 | 10:21 min

Isabel Gose hat ihren Erfolgslauf bei der Schwimm-EM in Paris im Becken fortgesetzt und ihre dritte Medaille gewonnen. Die Magdeburgerin gewann über die 800 Meter Freistil in 8:18,44 Minuten Silber. Dahinter pulverisierte Goses Vereinskollegin Maya Werner ihre persönliche Bestzeit und holte in 8:22,55 Minuten Bronze. Ihre bisherige Bestmarke stand bei 8:29,53 Minuten.

Ich habe gemerkt, heute ist der Rutsch da. Es ist einfach toll. „ Maya Werner, EM-Dritte

Europameisterin wurde die Italienerin Simona Quadarella (8:15,55).

Isabel Goses dritte Medaille bei dieser EM

"Ich bin super happy, drittes Rennen, dritte Medaille. Das ist mit Abstand die beste Zeit der Saison", sagte Gose, die in Paris schon Freiwassergold im Knockout-Sprint und mit der Staffel gewonnen hatte. Der Übergang ins Becke habe "besser geklappt als erwartet".

Indessen hat Melvin Imoudu die Titelverteidigung über 100 Meter Brust klar verpasst. Der 27-Jährige aus Potsdam, der vor zwei Jahren auf dieser Strecke Gold gewonnen hatte, musste sich mit 59,05 Sekunden mit Platz vier zufriedengeben.

Sieger wurde Olympiasieger Nicolo Martinenghi (Italien/58,58). Silber ging an Iwan Koschakin aus Russland (58,68) vor dem Italiener Simone Cerasuolo (58,90). Der deutsche Rekordhalter Lucas Matzerath hatte den Endlauf verpasst.

Gute Vierte: Lise Seidel. Quelle: Eibner Pressefoto / Tino Henschel

Lise Seidel überzeugt mit Platz vier

Rückenschwimmerin Lise Seidel überzeugte im Finale über die 200 Meter und schlug in 2:08,86 Minuten als Vierte an. Gold ging an die Britin Katie Shanahan (2:06,13) vor der Portugiesin Camila Rodrigues Rebelo (2:07,62) und der Französin Pauline Mahieu (2:08,63).

Auch Luca Armbruster ging leer aus. Der deutsche Rekordhalter, der über 50 Meter Schmetterling im Halbfinale mit 22,71 Sekunden seine vorherige Bestmarke um mehr als eine Zehntelsekunde unterboten hatte, wurde im Finale in 22,84 Sekunden Sechster. Den Titel sicherte sich der Russe Jegor Kornew (22,52), Silber ging an Maxime Grousset aus Frankreich (22,54) vor Grigori Pekarski aus Belarus (22,68).

Schwimm- und Leichtathletik-EM im Highlightplayer:

Schwimm-EM in Paris und Leichtathletik-EM in Birmingham relive: Stabhochsprung (F), Hammerwurf (M), 5000 m (F), 100 m Hürden (F), Weitsprung (M), 100 m (M), 400 m (M). 11.08.2026 | 215:02 min

Johannes Liebmann als Vorlaufschnellster über 800 Meter

Als Goldfavorit geht am Mittwoch (20.03 Uhr / ARD) Johannes Liebmann ins 800-Meter-Finale. Der 19-Jährige, der im April mit seinem Europarekord (7:37,94) für einen Paukenschlag gesorgt hatte, unterstrich im Vorlauf als Schnellster eindrucksvoll seine Ambitionen.

Vizeweltmeister Sven Schwarz ist neben dem irischen Olympiasieger Daniel Wiffen sein schärfster Konkurrent.

Anna Elendt als Fünftschnellste ins Finale

Weltmeisterin Anna Elendt kann weiter von einer Medaille träumen. Die 24-Jährige erreichte über 100 m Brust in 1:05,92 Minuten mit der fünftschnellsten Zeit das Finale. Um die Medaillen geht es am Mittwoch (18:58 Uhr).

Im vergangenen Jahr war Elendt, die in den USA lebt und trainiert, auf dieser Strecke in Singapur zu WM-Gold geschwommen, 2022 hatte sie Silber gewonnen.

Schwimm-EM relive:

200 Meter Rücken (Frauen), 50 Meter Schmetterling (Männer), 100 Meter Freistil (Frauen), 100 Meter Brust (Männer) bei der Schwimm-EM in Paris relive. 11.08.2026 | 26:59 min

Angelina Köhler schwamm über die 50 m Schmetterling in 25,85 Sekunden auf dem geteilten siebten Rang ins Finale. Josha Salchow verpasste über 100 m Freistil als Zehnter (48,28 Sekunden) hingegen den Endlauf ebenso wie Cornelius Jahn über 200 m Rücken - trotz persönlicher Bestzeit (1:56,26).

Quelle: dpa, SID