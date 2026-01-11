Boxen: Kabayel fordert nach Sieg Champion Usyk heraus

Der ungeschlagene Schwergewichtsboxer Agit Kabayel hat den nächsten Schritt Richtung WM-Kampf gemacht. Er besiegte Damian Knyba durch technischen Knockout in der dritten Runde.

Schwergewichtler Agit Kabayel jubelt nach seinem Sieg gegen Knyba (Polen). Quelle: dpa

Berauscht von seinem nächsten Statement-Sieg und der Liebe Tausender Fans dachte Agit Kabayel groß. Das Stadion des VfL Bochum als Austragungsort seines WM-Kampfes? "Das ist, glaube ich, zu klein", sagte der deutsche Box-Überflieger, nachdem er am Samstagabend 13.000 lautstarke Zuschauer in Oberhausen mit einem schnellen K.o.-Erfolg begeistert hatte.

Mit seinem Sieg gegen Knyba, dem 27. im 27. Profikampf (19 durch K.o.), verteidigte der 33-jährige Kabayel seinen Titel als WBC-Interimsweltmeister erfolgreich und untermauerte seinen Anspruch auf einen Kampf um den Schwergewichts-Thron gegen Dreifach-Champion Oleksandr Usyk (Ukraine).

Kabayel auf den Spuren von Max Schmeling

Kabayel will sich nach Max Schmeling vor mehr als 95 Jahren als zweiter Deutscher die WM-Krone im Schwergewicht aufsetzen. "Habe ich den Kampf gegen Usyk verdient? Ich denke schon, dass ich den Kampf verdient habe. Ja, ich bin ready", sagte Kabayel:

"Er ist umgeschlagen, ich bin umgeschlagen. Warum nicht? Let's go."

Der Interims-Titel, den Kabayel innehat, wurde eingeführt, wenn ein Titelträger über längere Zeit nicht in der Lage ist, diesen zu verteidigen. Dies kann durch eine Verletzung oder eine Vertragsunklarheit geschehen.

Das Problem: Usyk, der vom WBC die Möglichkeit auf eine freiwillige Titelverteidigung bekommen hat, tritt im Frühjahr wohl erstmal gegen den US-Amerikaner Deontay Wilder an - und Kabayel muss warten.

Erster deutscher Schwergewichtsweltmeister seit Schmeling?

Deshalb brachte Kabayels Promoter George Warren zunächst einen weiteren Überbrückungskampf gegen einen "britischen Heavyweight" ins Spiel - Kumpel Tyson Fury, der einmal mehr seine Rückkehr in den Ring angekündigt hat, schloss Kabayel als Gegner aber aus. Wahrscheinlicher ist ein Duell mit WBO-Champion Fabio Wardley. So oder so: Kabayel ist seinem großen Traum, in die Fußstapfen von Max Schmeling zu treten, einen Schritt näher gekommen.

Der Bochumer mit kurdischen Wurzeln, der sich mit drei überzeugenden Siegen in Riad in der Weltspitze etabliert hatte, will der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister seit der Ikone Anfang der 1930er-Jahre werden. Schon jetzt habe er das deutsche Boxen Jahre nach Ende der Klitschko-Ära "wiederbelebt", sagte Kabayel.

Halmich: "Boxen in Deutschland lebt wieder"

Das sieht auch Regina Halmich so. "Ich habe wirklich Gänsehaut, das erinnert mich an die gute alte Boxzeit. Das Boxen in Deutschland lebt wieder - und das tut so gut", sagte die DAZN-Expertin, die von der Kulisse in Oberhausen mitgerissen war. Das ging auch Kabayel in der ersten Runde so. "Da war ich ein bisschen eingefroren", sagte der selbsternannte "Leber-King", der sich dann aber deutlich steigerte und den Polen nach einem Schlaghagel durch technischen K.o. in der dritten Runde besiegte.

Wirklich Lust auf Party hatte Kabayel im Anschluss aber nicht. Er wolle "eigentlich nur nach Hause", sagte der Hoffnungsträger, "ich freue mich, meine Familie zu sehen, meine Tochter in die Hand zu nehmen, diese Zeit zu genießen." Und dann, sagte Kabayel, "kann ich mir gerne darüber Gedanken machen, wo der nächste Kampf stattfinden soll."

