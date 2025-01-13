Britischer Box-Star Tyson Fury beendet Karriere - erneut

Tyson Fury hat wenige Wochen nach der Niederlage im Schwergewichts-Spektakel gegen Oleksandr Usyk erneut sein Karriereende angekündigt - diesmal endgültig?

Boxer Tyson Fury Quelle: AP

Der frühere Box-Weltmeister Tyson Fury hat zum wiederholten Mal sein Karriereende angekündigt. Rund drei Wochen nach seiner Niederlage gegen den ukrainischen Schwergewichts-Champion Alexander Usyk teilte der 36-Jährige seine Entscheidung am Montag in einem Video in den Sozialen Medien mit.

Hallo zusammen, ich mache es kurz: Ich möchte meinen Rücktritt vom Boxen verkünden. Es war ein Riesenspaß, ich habe jede einzelne Minute davon geliebt. „ Ex-Boxweltmeister Tyson Fury

Zuletzt hatte es noch Spekulationen gegeben, dass die beiden britischen Ex-Weltmeister Fury und Anthony Joshua in diesem Jahr vielleicht gegeneinander antreten könnten.

Boxen: Einstimmig nach Punkten : Usyk gewinnt Rückkampf gegen Fury Alexander Usyk hat's bestätigt: Er bleibt der beste Schwergewichtsboxer der Welt. In Riad gewinnt er den Rückkampf gegen Herausforderer Tyson Fury.

Fury bereits mit zwei Comebacks

Es ist nicht Furys erster Karriererücktritt. Der Brite war 2015 berühmt geworden, als er den damaligen WBA-, IBF- und WBO-Weltmeister Wladimir Klitschko nach mehr als elf Jahren ohne Niederlage überraschend vom Schwergewichts-Thron gestoßen hatte.

Danach fiel Fury in ein tiefes Loch und sorgte durch Doping- und Drogenvergehen für Schlagzeilen. 2016 gab er all seine Gürtel zurück, ehe er 2018 zum großen Comeback ansetzte. Im April 2022 dann kündigte Fury nach dem Sieg gegen Landsmann Dillian Whyte seinen Rücktritt an - kehrte aber sechs Monate später zurück.

34 Siege in 37 Kämpfen

Der in Manchester geborene 2,06 Meter große Hüne mit dem Spitznamen "Gypsy King" feierte 2021 und 2022 nach packenden Kämpfen große Siege gegen den US-Amerikaner Deontay Wilder.

34 seiner 37 Kämpfe als Profi gewann Fury, darunter 24 Erfolge durch Knockout. Dazu kommen die zwei Niederlagen gegen Usyk und ein Unentschieden gegen Wilder.

