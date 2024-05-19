Schwergewicht-Weltmeister: Oleksandr Usyk schlägt Tyson Fury

Der ukrainische Boxer Oleksandr Usyk hat sich die Krone im Schwergewicht aufgesetzt. In der Nacht zum Sonntag besiegte er den zuvor ungeschlagenen Briten Tyson Fury.

Oleksandr Usyk widmete seinen Sieg den ukrainischen Soldaten im Kampf gegen Russland. Quelle: AFP

Der ukrainische Boxstar Oleksandr Usyk ist unumstrittener Schwergewichts-Weltmeister. Zum ersten Mal nach Lennox Lewis vor 25 Jahren hält der Ukrainer alle bedeutenden Weltmeistertitel in der Gewichtsklasse der schweren Männer.

Boxer Usyk dankt seinem verstorbenen Vater

Der 37-Jährige besiegte in der Nacht zum Sonntag im Vereinigungskampf den zuvor ungeschlagenen britischen Rivalen Tyson Fury in einem so spektakulären wie engen Kampf nach geteilter Punktentscheidung und krönte sich zum unumstrittenen Weltmeister der Königsklasse.

Es war so eine große Möglichkeit für mich, für meine Familie und mein Land. Ruhm der Ukraine. „ Oleksandr Usyk, ukrainischer Boxer

"Ich glaube, mein Vater schaut auf mich herab und ist sehr glücklich", sagte Usyk, dessen Vater 2012 verstorben war, nach dem knappen Punktsieg am Samstag in Riad bei Sky: "Papa, ich liebe dich. Ich kann es - und du hast es mir gesagt." Auch seiner Frau und seinen Kindern dankte der 37-Jährige, der sich durch seinen Triumph im großen Vereinigungskampf als erster Boxer seit 25 Jahren zum unangefochtenen Champion in der Königsklasse gekrönt hatte.

Usyk ist jetzt vierfacher Weltmeister

Usyk widmete seinen Sieg den ukrainischen Soldaten im Kampf gegen Russland. Nach einem packenden Duell und einem starken Kampf-Comeback Usyks im saudi-arabischen Riad trägt er nun die WM-Titel der wichtigen Verbände IBF, WBO, WBA und WBC, daneben noch jenen der IBO. Fury hatte den WBC-Gürtel verteidigt.

Vor den Augen der Ex-Weltmeister Wladimir Klitschko sowie Anthony Joshua und den in Saudi-Arabien angestellten Fußball-Superstars Cristiano Ronaldo und Neymar wollte der Ukrainer mit dem Spitznamen "die Katze" auf seine Geschwindigkeitsvorteile setzen - gegen den 15 Zentimeter größeren Fury. Aber der Ukrainer konnte seine Beweglichkeit in der ersten Hälfte des Kampfes nicht gut genug einsetzen.

Großes Comeback von Usyk

Bei dem als "Ring of Fire" beworbenen Spektakel startete der exzentrische Fury mit seinen gewohnt provokanten Spielchen. Usyk blieb unbeeindruckt und teilte viele Treffer auf den Körper aus. Aber der 2,06 Meter große Brite setzte seine enorme Schlagkraft und Reichweite gut ein, traktierte Usyk mit seiner starken rechten Faust.

Nach anfänglichen Problemen in den ersten beiden Runden, in denen Usyk aggressiv startete und Fury eher durch Mätzchen auffiel, fand der Engländer besser in den Kampf. Quelle: AFP

Die brachialen Aufwärtshaken von Fury, der teils dominierte, setzten dem Ukrainer massiv zu. In der achten Runde kam Usyk jedoch zurück und verpasste seinem Gegner mit klugen Schlagkombinationen eine blutige Nase. In der neunten Runde drehte Usyk den Kampf komplett und brachte Fury an den Rand einer vorzeitigen Niederlage.

Kabayel steht vor WM-Kampf

Vor dem Mega-Duell ging es aus deutscher Sicht bereits hoch her: Der Schwergewichtsboxer Agit Kabayel steht vor seinem lang ersehnten ersten WM-Kampf. In Riad, wenige Stunden vor dem Zweikampf zwischen Fury und Usyk, besiegte der Bochumer im WM-Ausscheidungskampf den zuvor ungeschlagenen Kubaner Frank Sanchez.

Verdient schickte er den chancenlosen Gegner nach sieben Runden durch Knockout auf den Boden. Kabayel holte seinen 25. Profi-Sieg und bleibt damit ungeschlagen. Der 31-Jährige ist der nächste Pflichtherausforderer des WBC-Weltmeisters im Schwergewicht.