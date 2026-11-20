Die ZDF-Doku "The Wagner Brothers" begleitet die außergewöhnliche Geschichte von Franz und Moritz Wagner, die es beide in die NBA geschafft haben. Nun wird die Serie fortgesetzt.

Moritz Wagner und Franz Wagner bei der Premiere des ersten Teils von "The Wagner Brothers" in Berlin. Quelle: picture alliance / dpa

Deutschlands Vorzeige-Basketballer Franz Wagner präsentiert sich derzeit in der NBA in Topform, in der Nacht auf Samstag (1:30 Uhr/MEZ) trifft er mit seinem Team - den Orlando Magic - auf die Brooklyn Nets, bei denen mittlerweile sein vier Jahre älterer Bruder Moritz spielt.

Gemeinsam in der stärksten Basketball-Liga der Welt

Der sportliche Weg der zwei Brüder aus Berlin Prenzlauer Berg, die es gemeinsam in die stärkste Basketball-Liga der Welt geschafft haben, geht weiter - und auch die Dokuserie "The Wagner Brothers" ist in die nächste Runde gestartet: Bis Mitte September 2027 finden die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Dokuserie statt.

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Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel mit mehr als vier Millionen Abrufen im ZDF-Streaming-Portal arbeiten das ZDF und die Produktionsfirma Flare Film an der zweiten Staffel der Dokuserie mit den Basketballstars Moritz und Franz Wagner.

Die Veröffentlichung der vier neuen Folgen, für die erneut Timon Modersohn und Thomas Pletzinger Regie führen, ist für 2028 geplant.

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Sportliche und persönliche Einblicke der Wagner-Brüder

Auch die zweite Staffel wird viele sportliche und persönliche Einblicke in das außergewöhnliche Leben der Brüder bieten: von der Basketball-Europameisterschaft 2025, bei der Franz Wagner mit der deutschen Nationalmannschaft den Titel gewann, während Moritz Wagner nach einer schweren Verletzung um sein Comeback kämpfte, bis zum nun anstehenden ersten sportlichen Duell der Brüder in der NBA.

In der vergangenen Saison spielten Franz und Moritz Wagner noch zusammen bei den Orlando Magic. Quelle: AFP

Denn ihre Wege haben sich getrennt: Franz Wagner spielt weiterhin in Orlando und wird dort mehr und mehr zum Superstar, während Moritz Wagner mit Partnerin Maggie und Hund Mila in der Stadt seiner Träume, in New York, lebt. Seit Ende Juli sucht Moritz Wagner den sportlichen Neuanfang bei den Brooklyn Nets. Jetzt spielen die Brüder zum ersten Mal in ihren Profikarrieren gegeneinander - und werden auch dabei von den ZDF-Kameras begleitet.

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Dreharbeiten bis zur Basketball-WM 2027

Die Dreharbeiten laufen bis einschließlich der Basketball-Weltmeisterschaft in Katar, die vom 27. August bis zum 12. September 2027 ausgetragen wird. Die Wagner-Brüder wollen dann dazu beitragen, dass der sensationelle Triumph von 2023 eine Fortsetzung erfährt, als Deutschland im Finale gegen Serbien Weltmeister wurde und zuvor im Halbfinale das favorisierte Team der USA besiegt hatte.

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