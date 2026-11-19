Champions League:Stiefvatter: Bayern-Frauen sind "eine Macht"
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Die Bayern-Frauen treffen auf Champions-League-Neuling Austria Wien. ZDF-Reporterin Amelie Stiefvatter erwartet "ein intensives Spiel".
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