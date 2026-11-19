Die Bayern-Frauen treffen in der Champions League auf Austria Wien. Deren Kapitänin Carina Wenninger war jahrelang Identifikationsfigur bei den Münchnerinnen.

Jahrelang Rekordspielerin bei den Bayern, nun Kapitänin bei der Austria: Carina Wenninger Quelle: IMAGO / GEPA pictures

Bis heute ist sie Bayern Münchens Rekordspielerin mit 303 Einsätzen. Carina Wenninger gewann drei Meisterschaften und einmal den DFB-Pokal an der Isar, ehe sie die Bayern 2022 in Richtung Rom verließ und ein Jahr später ihre Karriere vorerst beendete.

Dass sie einige ihrer früheren Teamkameradinnen noch einmal in der Champions League empfangen würde, konnte sie sich selbst nicht erträumen. Das sei "etwas ganz Besonderes für mich persönlich", sagte sie "fcbayern.com" vor dem Duell Austria Wien gegen die FC Bayern Frauen heute Abend (ab 18:40 Uhr auf sportstudio.de).

Wenninger: Austrias Kapitänin und Managerin in Personalunion

15 Jahre spielte die Innenverteidigerin für den FC Bayern: Als sie 2009 ins Profiteam aufstieg, spielte dieses noch auf einem Sportplatz in der Gemeinde Aschheim und die heutige Leiterin des Frauenfußballs, Bianca Rech, war ihre Mitspielerin.

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Die Zeit in München sieht sie als "einen wunderschönen Lebensabschnitt - die Menschen, die gemeinsamen Momente". München sei "ein großer Teil meines Lebens und zu meiner zweiten Heimat geworden", sagte sie. "Dass ich so viele Spiele für Bayern machen durfte, bedeutet mir natürlich dennoch sehr viel."

Wenninger zuständig für Strategie und Talentförderung

2024 setzte Wenninger ihre Laufbahn zunächst bei Rapid Wien fort. Im Juli wechselte sie zu Austria. Ihr sei klar geworden, "wie sehr mir der Fußball fehlte", sagte sie der FC-Bayern-Homepage. Sie schloss sich dem FK Austria Wien an, wurde Kapitänin und kümmert sich nun um die strategische Entwicklung der Frauenabteilung. Dabei begleitet sie Talente des Vereins, unterstützt sie auf dem Weg in den Profifußball.

Wenninger selbst schoss die Wiener Austria am 30. Mai zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Sie habe dort "viel bewegt", sagte Bayerns Katharina Naschenweng auf Nachfrage bei der Pressekonferenz. "Das beweist sie in der Liga und in der Champions League - welche Rolle sie hat, wie sie auftritt und wie sie die Mannschaft führt." Beide haben engen Kontakt durch die Nationalmannschaft.

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Austria Wien mit einem Unentschieden in der Königsklasse

Potenzial ist einiges vorhanden bei der Mannschaft, bei der nicht nur die 127-fache Ex-Nationalspielerin Wenninger unter Vertrag steht, sondern auch ÖFB-Verteidigerin Verena Hanshaw und Dominika Škorvánková, die ebenfalls für die FC Bayern Frauen spielte.

Obwohl die Erfahrung vorhanden ist, ist die Königsklasse Neuland für die Austria. Zum ersten Mal qualifizierte sich das Team für den höchsten internationalen Vereinswettbewerb, in dem es als klarer Außenseiter an den Start geht: Einem Unentschieden gegen Inter Mailand stehen drei Niederlagen gegen Chelsea, Juventus Turin und bei Benfica Lissabon entgegen. Die Bayern gehen als klare Favoritinnen in die Partie.

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Bayern mit drei Österreicherinnen

Nicht nur zu Katharina Naschenweng pflegt Wenninger einen guten Draht, ebenso zu Sarah Zadrazil, mit der sie im Nationalteam und bei Bayern zusammenspielte. Mit Barbara Dunst ist sogar eine weitere Österreicherin beim FC Bayern unter Vertrag. Ein gegenseitiges Wiedersehen unter Freunden also.

Weniger freundschaftlich dürfte das Duell auf dem Platz werden: Die Bayern-Frauen haben sich durch ihren 2:1-Sieg gegen Paris Saint-Germain auf Rang drei der Champions-League-Tabelle gespielt. Ein Sieg in Wien ist Pflicht, um den Platz unter den besten vier zu festigen. So würden die Bayern den Playoff-Spielen im Februar entkommen. Denn im Dezember empfängt man auch noch den großen FC Barcelona. Verzichten muss Bayern-Trainer José Barcala auf Bernadette Amani, die gegen Wolfsburg zuletzt doppelt traf.