Frauen-Bundesliga: FC Bayern lässt auch Wolfsburg abblitzen

Zehntes Spiel, zehnter Sieg: Der FC Bayern bleibt in der Fußball-Bundesliga der Frauen das Maß aller Dinge. Im Topspiel beim VfL Wolfsburg setzte sich München klar durch.

Giulia Gwinn vom FC Bayern im Zweikampf mit der Wolfsburgerin Cora Zicai. Quelle: Swen Pförtner / dpa

Selbst der größte Rivale kann die wahnwitzige Erfolgsserie der Fußballerinnen des FC Bayern nicht stoppen: Die Münchnerinnen haben das Spitzenspiel der Bundesliga beim VfL Wolfsburg souverän mit 4:1 (2:0) gewonnen und damit ihren zehnten Sieg im zehnten Saisonspiel gefeiert.

Mit nunmehr saisonübergreifenden 52 Ligaspielen ohne Niederlage und sechs Punkten Vorsprung auf ihren ärgsten Verfolger untermauerte die Mannschaft von Trainer José Barcala einmal mehr ihre Vormachtstellung im deutschen Frauenfußball.

Bis wenige Minuten vor Ende der Partie FC Bayern gegen Bremen sieht es so aus, als könne Werder etwas aus München mitnehmen. Doch dann schlägt der Tabellenführer eiskalt zu. 06.11.2026 | 7:22 min

Amani mit Doppelpack für den FC Bayern

Vor 9.015 Fans in Wolfsburg ließen die Double-Gewinnerinnen keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Doppelpackerin Bernadette Amani (36./81.), Linda Dallmann (45.+2) und ein Eigentor von Janina Minge (56.) sorgten dafür, dass die Gäste auch das siebte direkte Duell in Folge mit den Niedersachsen für sich entschieden.

Heute waren wir sehr abgeklärt und haben unsere Chancen genutzt, was in den letzten Spielen immer ein Thema bei uns war. Alles in allem sind wir also sehr zufrieden. „ Giulia Gwinn

In Wolfsburg hatten die Bayern im Oktober 2024 ihre bislang letzte Bundesliga-Niederlage kassiert - seither kennen die Serienmeisterinnen zumindest auf nationaler Ebene nur noch Siege und Unentschieden. Für das Heimteam erzielte Cecilie Floe (90.+2) den Ehrentreffer.

Die Höhepunkte des Frauen-Bundesligaspiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg. Live-Kommentar von Norbert Galeske. 06.11.2026 | 8:32 min

Bühl serviert im Jubiläumsspiel

Von taktischer Disziplin und Ungenauigkeiten geprägt, verlief die Anfangsphase zunächst zäh. Einzig Giulia Gwinn verzog nach feinem Zuspiel von Dallmann frei vor VfL-Torhüterin Stina Johannes (11.). Die sonst so ballsicheren Münchnerinnen leisteten sich ungewohnte Fehler im Aufbau.

Barcala gestikulierte wild an der Seitenlinie. Die Unzufriedenheit des Spaniers währte jedoch nicht allzu lange: Nachdem Pernille Harder und Gwinn zunächst gute Gelegenheiten ausgelassen hatten (36.), sorgte die bayerische Standardstärke für die Führung: Eine Ecke von Jubilarin Klara Bühl, die ihr 200. Pflichtspiel für die Bayern bestritt, köpfte die freistehende Amani zum 1:0 ein.

Der VfL Wolfsburg hat sich in der Frauen-Bundesliga im Heimspiel gegen den 1. FC Köln keine Blöße gegeben und souverän 3:0 gewonnen. Dabei traf Toptorschützin Ella Peddemors doppelt. 24.10.2026 | 5:57 min

München schürt den VfL ein

Es war der Brustlöser für die Barcala-Elf, die nun Oberwasser hatte, befreiter aufspielte und noch vor der Halbzeit erhöhte: Bühl ging gegen zwei Wölfinnen ins Dribbling und bediente die mitgelaufene Jovana Damnjanovic. Die 31-Jährige legte auf Dallmann quer, ihren abgefälschten Flachschuss musste Johannes passieren lassen.

Mit Wiederbeginn war Wolfsburg stärker um eigene Offensivakzente bemüht, erwähnenswert blieb jedoch nur ein Versuch von Lara Prasnikar (46.), die den Anschlusstreffer verpasste. Stattdessen schnürten die Bayern den VfL weiter ein und erzwangen durch Minge, deren Klärungsversuch nach Bühls Hereingabe im eigenen Tor einschlug, die Vorentscheidung. In der Schlussphase legte Amani mit ihrem zweiten Kopfballtreffer nach. Floes gelang nur noch Ergebniskosmetik.

Der Siegeszug des FC Bayern in der Frauen-Bundesliga hält an: Die Münchnerinnen setzten sich mit 5:1 bei RB Leipzig durch und holten den achten Sieg im achten Saisonspiel. 23.10.2026 | 8:01 min

Jetzt anmelden : Dein Newsletter zum Sport Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Quelle: dpa, SID