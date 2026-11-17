Nations League:Irre Aufholjagd: Norwegen steht im Viertelfinale
Norwegen hat sich mit einer spektakulären Aufholjagd gegen Dänemark das Ticket für das Viertelfinale der Nations League gesichert. Matchwinner mal wieder: Erling Haaland.
Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft hat am letzten Spieltag der Nations League den Viertelfinaleinzug geschafft. Durch den dramatischen 3:2 (2:1)-Sieg in Dänemark kamen die Norweger als Zweiter der Gruppe 4 weiter. Erling Haaland öffnete in der Nachspielzeit per Elfmeter die Tür zum Viertelfinale.
Norwegen möglicher Gegner für das deutsche Team
Dänemark gelang dank Rasmus Höjlund (11.) und Pierre-Emile Höjbjerg (14.) ein Auftakt nach Maß. Haaland (37.) nutzte dann einen groben Schnitzer von Dänemarks Torhüter Mads Hermansen für den 1:2-Anschlusstreffer aus. Martin Ödegaard (84.) ließ Norwegen mit dem Ausgleich hoffen; Haaland sorgte dann per verwandeltem Handelfmeter (90.+6) für ekstatischen Jubel.
Auf wen Norwegen im Viertelfinale trifft, entscheidet sich am Freitag. Dann findet in der UEFA-Zentrale in Nyon (Schweiz) die Auslosung statt. Als Gruppenzweiter sind die Norweger ein möglicher Gegner von Deutschland, das als Gruppensieger in das Viertelfinale eingezogen war.
Die DFB-Elf ist in einem Topf mit den anderen Gruppensiegern Frankreich, England und Portugal. Im zweiten Topf sind neben Norwegen noch Spanien, Belgien und die Niederlande.
K.o.-Partien finden Ende März statt
Das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp startet Ende März mit einem Auswärtsspiel und hat im entscheidenden Rückspiel Heimrecht. Wird die Runde gewonnen, steht im Juni das Final Four der Nations League an - wie gewohnt in Form eines kompakten Viererturniers mit Halbfinale und Endspiel.
Der DFB bewirbt sich diesmal nicht als Ausrichter. Dem Vernehmen nach soll Frankreich interessiert sein.
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