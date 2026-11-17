Norwegen hat sich mit einer spektakulären Aufholjagd gegen Dänemark das Ticket für das Viertelfinale der Nations League gesichert. Matchwinner mal wieder: Erling Haaland.

Und wieder rettet Erling Haaland den Norwegern den Sieg. Quelle: imago

Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft hat am letzten Spieltag der Nations League den Viertelfinaleinzug geschafft. Durch den dramatischen 3:2 (2:1)-Sieg in Dänemark kamen die Norweger als Zweiter der Gruppe 4 weiter. Erling Haaland öffnete in der Nachspielzeit per Elfmeter die Tür zum Viertelfinale.

Norwegen möglicher Gegner für das deutsche Team

Dänemark gelang dank Rasmus Höjlund (11.) und Pierre-Emile Höjbjerg (14.) ein Auftakt nach Maß. Haaland (37.) nutzte dann einen groben Schnitzer von Dänemarks Torhüter Mads Hermansen für den 1:2-Anschlusstreffer aus. Martin Ödegaard (84.) ließ Norwegen mit dem Ausgleich hoffen; Haaland sorgte dann per verwandeltem Handelfmeter (90.+6) für ekstatischen Jubel.

Portugal steht im Viertelfinale der Nations League. Gegen Norwegen zeigen die Portugiesen - auch ohne Cristiano Ronaldo - eine reife Leistung. Traumtore inklusive. 05.10.2026 | 2:59 min

Auf wen Norwegen im Viertelfinale trifft, entscheidet sich am Freitag. Dann findet in der UEFA-Zentrale in Nyon (Schweiz) die Auslosung statt. Als Gruppenzweiter sind die Norweger ein möglicher Gegner von Deutschland, das als Gruppensieger in das Viertelfinale eingezogen war.

Die DFB-Elf ist in einem Topf mit den anderen Gruppensiegern Frankreich, England und Portugal. Im zweiten Topf sind neben Norwegen noch Spanien, Belgien und die Niederlande.

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K.o.-Partien finden Ende März statt

Das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp startet Ende März mit einem Auswärtsspiel und hat im entscheidenden Rückspiel Heimrecht. Wird die Runde gewonnen, steht im Juni das Final Four der Nations League an - wie gewohnt in Form eines kompakten Viererturniers mit Halbfinale und Endspiel.

Der DFB bewirbt sich diesmal nicht als Ausrichter. Dem Vernehmen nach soll Frankreich interessiert sein.

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Quelle: SID, dpa