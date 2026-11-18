Holen sie einen großen Titel zum Abschied? Beim letzten gemeinsamen ATP-Turnier drehen die deutschen Doppel-Spezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz auf.

Stehen vorzeitig im Halbfinale der ATP Finals: Kevin Krawietz und Tim Pütz Quelle: IMAGO / ABACAPRESS

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat sich bei den ATP Finals vorzeitig fürs Halbfinale qualifiziert. Das Tennis-Duo aus Coburg und Frankfurt gewann auch sein zweites Gruppenmatch gegen Marcel Granollers (Spanien) und Horacio Zeballos (Argentinien) mit 10:5 im Match-Tiebreak, nachdem es in den Sätzen 6:7 (4:7), 6:1 gestanden hatte. Es war der erste Sieg im fünften Duell mit Granollers/Zeballos.

Das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz ist mit einem Statement-Sieg in die ATP Finals gestartet. In weniger als 60 Minuten besiegten sie die Gegner mit 6:1, 6:3. 17.11.2026 | 0:47 min

Einzug in die K.o.-Runde sicher

Die Turniersieger von 2024 stehen damit schon vor dem letzten Vorrundenmatch gegen die Italiener Bolelli und Andrea Vavassori sicher in der K.-o.-Runde. Zum Auftakt hatten sich Krawietz/Pütz gegen Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien) klar in zwei Sätzen durchgesetzt.

Krawietz und Pütz, die 2024 als erstes deutsches Doppel die ATP Finals gewinnen und zweimal das US-Open-Finale erreichen konnten, werden 2027 nicht mehr als Duo auf der Tour antreten. Zum Abschluss treten beide nach den ATP Finals noch für das deutsche Team bei der Davis-Cup-Endrunde in Bologna an.

Jetzt anmelden : Dein Newsletter zum Sport Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Quelle: dpa