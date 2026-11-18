Melsungen, Magdeburg und Berlin starten mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Hauptrunde der Handball-Königsklasse. Füchse-Trainer Krickau weiß: Sein Team steht unter Druck.

Sein Team steht nach den Vorrundenpleiten in der Champions League unter Druck: Füchse-Trainer Nicolej Krickau. Quelle: IMAGO / Contrast

Der dänische Handballtrainer Nicolej Krickau ist für seine pointierten Formulierungen bekannt. Vor einem Jahr hat der Coach der Füchse Berlin erklärt, sein Klub könne sich, wenn er denn nur wolle, zum "Real Madrid des Handballs" entwickeln. Und auch nun, vor dem Start in die Hauptrunde der Champions League, wählte der Coach sehr drastische Worte.

Jede der acht Partien werde "ein Kampf um Leben und Tod", prophezeite Krickau vor der Reise ins dänische Aalborg, wo die Füchse am Mittwochabend (18:45 Uhr) die Hauptrunde der Königsklasse eröffnen. Das drastische Vokabular mag übertrieben sein. Tatsächlich aber steht der Finalist der vergangenen beiden Spielzeiten schwer unter Druck.

Die Füchse Berlin haben in der Champions League den Gruppensieg verpasst. Der Bundesligist verlor bei Veszprém HC. Beide Teams waren bereits zuvor für die Hauptrunde qualifiziert. 22.10.2026 | 0:45 min

Füchse Berlin nach Vorrundenpleiten unter Druck

Da die Füchse nämlich die beiden Vorrundenpleiten gegen den ungarischen Topklub Veszprém mitnehmen, starten sie mit 0:4-Punkten in die Hauptrundenserie, die in zwei Sechsergruppen bis Anfang März die acht Viertelfinalisten ermittelt. Krickau weiß:

Wir müssen deshalb mindestens in fünf der acht Spiele punkten. „ Nicolej Krickau, Trainer der Füchse Berlin

In einer ähnlich prekären Lage befindet sich der dänische Meister Aalborg (1:3 Punkte), der insbesondere auf die Reflexe der dänischen Torhüterlegende Niklas Landin baut. Der Angriff der Nordjütländer um den dänischen Weltmeister Thomas Arnoldsen und den deutschen Regisseur Juri Knorr ist laut Krickau noch nicht in Form. Neuerdings ist aber der lange verletzte norwegische Superstar Sander Sagosen wieder zurück.

Melsungen mit starkem Debüt

Auch die MT Melsungen (2:2 Punkte) hat sich in ihrem Debüt für die Königsklasse für die Hauptrundengruppe I qualifiziert, nachdem sich die Nordhessen gemeinsam mit Wisla Plock (2:2) gegen den französischen Vertreter Nantes durchsetzen konnten. Das Team des spanischen Coaches Roberto Garcia Parrondo startet am Donnerstag (20:45 Uhr) gegen Paris St. Germain (3:1 Punkte), das wie Veszprém (4:0) zu den Favoriten zählt.

In der Hauptrundengruppe II scheinen die Verhältnisse viel klarer. Dort steigen der Titelverteidiger FC Barcelona, Sporting Lissabon und der SC Magdeburg mit jeweils 4:0 Punkten in die Hauptrunde ein. Der polnische Meister Kielce, das Überraschungsteam aus Bukarest und der dänische Vertreter Gudme nehmen hingegen eine Hypothek aus 0:4 Punkten mit.

Magdeburg hat die Niederlage des Rekordmeisters THW Kiel genutzt und die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Das Team besiegte Verfolger SG Flensburg-Handewitt 37:29. 16.11.2026 | 0:51 min

Magdeburg startet bei Gudme

Für den SC Magdeburg, der 2023 und 2025 die Champions League gewann und zuletzt viermal in Folge das Final-Four-Turnier in Köln erreichte, geht es indes auch um eine möglichst gute Ausgangsposition für das Viertelfinale. Da sich Veszprém mit dem dänischen Supertorhüter Emil Nielsen verstärkt hat, will der SCM den Ungarn vor Köln aus dem Weg gehen.

Das Auftaktspiel des SCM bei Gudme (Donnerstag, 18:45 Uhr) ist auch in anderer Hinsicht von Interesse. Denn angeblich soll der deutsche Meister den Rückraumstar des Gegners, Oli Mittún, bereits unter Vertrag genommen haben. Der 21-Jährige von den Färöer-Inseln passt mit seiner enormen Zweikampfstärke perfekt in das Konzept des Magdeburger Coaches Bennet Wiegert, das auf Durchbrüche und Würfe aus der Nahwurfzone ausgelegt ist.

Umweg über die European League möglich

Der neue Modus in der Königsklasse dürfte bis zum letzten Spieltag im März für große Spannung sorgen. Denn es geht nicht nur um die Viertelfinalplätze: Die Teams, die in den beiden Gruppen auf Rang fünf abschließen, ergattern damit einen Platz im Achtelfinale der European League.

Ein Triumph in dieser Liga, in der aktuell auch der VfL Gummersbach, die SG Flensburg-Handewitt und der Bergische HC um eine gute Ausgangsposition kämpfen, ist ebenfalls reizvoll. Denn er bietet die Option für einen Startplatz in der kommenden Champions-League-Saison.