EM-Quali: Deutsche Handballer bestehen Charakter-Test

Mit zwei klaren Siegen sind die deutschen Handballer in die EM-Qualifikation gestartet. Zwei Debütanten empfahlen sich. Und auch Marko Grgic trumpfte auf.

Im letzten EM-Qualifikationsspiel gewinnt die Auswahl von Alfred Gislason mit 39:27 gegen die Slowakei. Es ist das letzte Länderspiel vor der Nominierung des Teams für die Heim-WM 2027. 09.11.2026 | 1:21 min

Im Amateurhandball herrscht das ungeschriebene Gesetz, wonach derjenige Spieler, der das 40. Tor für das Team erzielt, einen Kasten Bier springen lassen muss. So weit kam es im zweiten Qualifikationsspiel für die EM 2028 gegen die Slowakei für die deutschen Handballer nicht. Zunächst verwarf der Flensburger Marko Grgic und im letzten Angriff leistete sich Renars Uscins (Hannover) vor 1.500 Fans in Presov einen Fehlpass.

An dem souveränen 39:27 (24:14)-Sieg der DHB-Auswahl gegen anfangs überforderte slowakische Gastgeber änderte das trotz 17 technischer Fehler nichts - der Kieler Rechtsaußen Lukas Zerbe war mit sieben Treffern (davon drei per Siebenmeter) der erfolgreichste deutsche Schütze. Nach dem ebenfalls klaren 42:32-Sieg am Donnerstag gegen Belgien führt das Team von Bundestrainer Alfred Gislason die Tabelle vor Italien mit jeweils 4:0-Punkten an.

Die deutschen Handballer sind mit einem 42:32 (22:18)-Sieg gegen den krassen Außenseiter Belgien in die EM-Qualifikation gestartet. Bester Werfer war Marko Grgic mit sieben Toren. 06.11.2026 | 1:25 min

EM-Qualifikation nur Formsache

Viel wichtiger aber waren dem isländischen Chefcoach diese Partien als Test vor der WM im eigenen Land, die am 13. Januar in München für sein Team gegen Tunesien startet. Obwohl die deutsche Abwehrmauer gegen Belgien und auch in der zweiten Halbzeit in Presov einige Risse offenbarte, war Gislason zufrieden: "Ich habe mich sehr gefreut, besonders über unsere Abwehrleistung in der ersten Halbzeit."

Auch überzeugten Julian Köster (Kiel) wie auch Grgic in der Slowakei im zentralen Aufbau, nachdem Juri Knorr, der in Aalborg unter Vertrag steht, wegen einer Erkältung kurzfristig passen musste. Aufbauend auf einer aggressiven Abwehr, überrannte das DHB-Team den Gegner und hatte die Partie schon nach 23 Minuten (20:6) entschieden. "Der Druck nach vorne über die zweite Welle" in dieser Phase sei "phänomenal" gewesen. Der "Charaktertest", den er ausgerufen hatte, ist bestanden.

Alfred Gislason bleibt über die Heim-WM hinaus Bundestrainer. Er ist seit Februar 2020 im Amt und führte die DHB-Auswahl bereits 2024 zu Olympia-Silber und 2026 zu EM-Silber. 22.05.2026 | 0:16 min

Phänomenaler Angriffsdruck

Die deutschen Profis um Kapitän Johannes Golla jedenfalls wollten sich in den letzten Länderspielen des Jahres 2026 dem Trainer offensichtlich zeigen - der Melsunger bildet mit Keeper Andreas Wolff, der in Presov sein 199. Länderspiel absolvierte, Köster und Knorr das Gerüst des Vize-Europameisters, der unter hohen Erwartungen des Publikums in den Großevent geht.

Zwei Neulinge hatte Gislason berufen. Insbesondere Linksaußen David Móré, 22, dem Gislason eine "überragende Saison" attestiert hatte, überzeugte mit einem kaltschnäuzigen Auftritt: Der Eisenacher unterstrich mit sechs Toren und einer perfekten Wurfquote seine Topform. Auch Rückraumlinkshänder Niklas Theiß (Wetzlar) enttäuschte keineswegs - suchte aber vor allem die Mitspieler und ging kaum zum Tor.

Wechselwirbel um Handball-Nationalspieler Johannes Golla. Nachdem er Flensburg zunächst Richtung Melsungen verlassen hatte, will er nun wieder zurück. 02.10.2026 | 1:04 min

Debütanten überzeugen

Obwohl die Gegner allenfalls zweitklassiges Format mitbrachten, fiel insbesondere Marko Grgic auf. Obwohl der 23-Jährige schon Teil der Mannschaft war, die 2024 die olympische Silbermedaille gewann, hatte der Rückraum-Rechtshänder oft mit seinen Leistungen in der Nationalmannschaft gehadert.

Der formidable Auftritt, den Grgic schon im verlorenen EM-Finale gegen Dänemark gezeigt hatte, zeitigt aber nachhaltige Folgen. Jedenfalls präsentierte er sich in seinen Länderspielen 43 und 44 äußerst selbstbewusst und empfahl sich ebenfalls dem Bundestrainer, der außerdem mit Köster und Miro Schluroff (Gummersbach) zwei weitere Shooter im halblinken Rückraum zur Verfügung hat.

Kampf um die WM-Plätze

Auch auf den Flügelpositionen und am Kreis, wo Jannik Kohlbacher (Löwen) pausierte, hat Gislason jedenfalls die Qual der Wahl für die WM. Der Isländer hofft nun, dass seine Kandidaten bis Weihnachten verletzungsfrei bleiben und er Anfang Januar in den letzten verbleibenden Tests gegen Portugal aus dem Vollen schöpfen kann.

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