93:27-Sieg bei EM-Qualifikation : Deutsche Handballer mit Torfestival gegen die Slovakei

von Andreas Heck 09.11.2026 | 04:42 |

Im letzten EM-Qualifikationsspiel gewinnt die Auswahl von Alfred Gislason mit 39:27 gegen die Slovakei. Es ist das letzte Länderspiel vor der Nominierung des Teams für die Heim-WM 2027.