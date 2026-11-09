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Deutsche Handballer mit Torfestival gegen die Slovakei

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vor 26 Minuten
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93:27-Sieg bei EM-Qualifikation:Deutsche Handballer mit Torfestival gegen die Slovakei

von Andreas Heck

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Matthes Langhoff

Im letzten EM-Qualifikationsspiel gewinnt die Auswahl von Alfred Gislason mit 39:27 gegen die Slovakei. Es ist das letzte Länderspiel vor der Nominierung des Teams für die Heim-WM 2027.

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