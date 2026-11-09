93:27-Sieg bei EM-Qualifikation:Deutsche Handballer mit Torfestival gegen die Slovakei
von Andreas Heck
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Im letzten EM-Qualifikationsspiel gewinnt die Auswahl von Alfred Gislason mit 39:27 gegen die Slovakei. Es ist das letzte Länderspiel vor der Nominierung des Teams für die Heim-WM 2027.
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