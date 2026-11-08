Zwölf Treffer mehr als die Slowakei:Deutsche Handballer vor Heim-WM im Torrausch
66 Tage vor der Heim-WM zeigt das DHB-Team im EM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei eine starke Vorstellung und setzt sich mit 39:27 haushoch gegen die Gastgeber durch.
Die deutschen Handballer haben in der EM-Qualifikation eine weitere Machtdemonstration abgeliefert und völlig chancenlose Slowaken schwindelig gespielt. Drei Tage nach dem Kantersieg gegen Belgien fertigte die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason die Gastgeber in Presov mit 39:27 (24:12) ab und sammelte weiter Selbstvertrauen für die Heim-WM im Januar. Bester deutscher Werfer war Lukas Zerbe mit sieben Toren.
Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel verteidigte Deutschland die Tabellenführung in seiner Qualifikationsgruppe. Im März trifft der EM-Zweite auf die von Bob Hanning trainierten Italiener. Für die Euro 2028 in Spanien, Portugal und der Schweiz qualifizieren sich die jeweils beiden besten Teams der acht Vierergruppen sowie die vier besten Gruppendritten.
Andreas Wolff bald im 200er-Club
Im Duell mit dem krassen Außenseiter musste Deutschland krankheitsbedingt auf Spielmacher Juri Knorr verzichten. Dafür kehrte Stammkeeper Andreas Wolff für sein 199. Länderspiel in den Kader zurück und ersetzte Ersatztorhüter Lasse Ludwig. Der 35 Jahre alte Bundesliga-Profi sah einen fehlerhaften Auftakt seiner Mannschaft, die sich im Angriff einen Patzer nach dem anderen leistete.
Dass Deutschland nach zehn Minuten trotzdem mit 6:3 führte, lag vor allem an der Schwäche der Slowaken. Die Gastgeber präsentierten sich in der Offensive erschreckend harmlos, leisteten sich zahlreiche Ballverluste und offenbarten auch im Tor eklatante Schwächen. Erst nach 29 Minuten gelang dem Keeper die erste Parade.
Gislason: "Pfeifen nicht mehr bei diesem Spielstand"
Mit zunehmender Spieldauer wurde der Klassenunterschied immer deutlicher. Als die DHB-Auswahl ihre Fehlerquote senkte und nach 18 Minuten erstmals mit zehn Toren führte, war die Partie praktisch entschieden. Die deutschen Angreifer um Renars Uscins spazierten phasenweise durch die Abwehr.
"Auch wenn das Fouls sind, die pfeifen nicht mehr bei diesem Spielstand", sagte Gislason und verdeutlichte, dass die Partie längst den Charakter eines Trainingsspiels angenommen hatte. Der Halbzeitpfiff dürfte für die völlig überforderten Slowaken einer Erlösung gleichgekommen sein.
Viele Wechsel nach der Halbzeit
Nach der Pause wechselte Gislason durch und gab Spielern wie Niklas Theiß, Tom Kiesler oder Mathis Häseler die Chance, sich zu präsentieren. Deutschland agierte in der Offensive nun nicht mehr so zwingend und die Slowakei gestaltete den zweiten Durchgang ausgeglichener.
Vor allem Kreisläufer Justus Fischer ließ einige Chancen ungenutzt. Bis auf Niklas Theiß und Tom Kiesler trugen sich alle deutschen Feldspieler in die Torschützenliste ein.
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