Die erste Pflichtaufgabe ist erfüllt: Die deutschen Handballer sind mit einem 42:32 (22:18)-Sieg gegen den krassen Außenseiter Belgien in die EM-Qualifikation gestartet.

Joris Gille (Belgien) versucht Deutschlands Renars Uscins zu stoppen. Quelle: IMAGO / DeFodi Images

Die deutschen Handballer haben zwei Monate vor der Heim-WM zum Auftakt der EM-Qualifikation einen Pflichtsieg eingefahren. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason wurde ihrer Favoritenrolle in Berlin beim 42:32 (22:18) gegen Belgien zwar gerecht, hat vor dem Highlight-Turnier im eigenen Land aber noch Arbeit vor sich.

Rückraumspieler Marko Grgic war mit sieben Toren vor 12.684 Zuschauern in der ausverkauften Uber Arena erfolgreichster Werfer des DHB-Teams, das gegen den Underdog nur mühsam in die Partie kam, sich dann aber steigerte.

Alfred Gislason bleibt über die Heim-WM hinaus Bundestrainer. Er ist seit Februar 2020 im Amt und führte die DHB-Auswahl bereits 2024 zu Olympia-Silber und 2026 zu EM-Silber. 22.05.2026 | 0:16 min

Der nächste Schritt Richtung EM-Endrunde 2028 soll am Sonntag (18 Uhr/sportschau.de) in Presov gegen die Slowakei erfolgen - über allem schwebt jedoch bereits die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.

DHB-Team mit schleppendem Start gegen Belgien

Ungeachtet der Nebengeräusche rund um den Wechselwunsch von Kapitän Johannes Golla oder einen möglichen Abschied von Torhüter Andreas Wolff beim THW Kiel stellte sich das DHB-Team voller Motivation dem Duell mit dem Nachbarn. Der Beginn in Berlin verlief allerdings schleppend, immer wieder schlichen sich kleinere Nachlässigkeiten ein.

Wechselwirbel um Handball-Nationalspieler Johanens Golla. Nachdem er Flensburg zunächst Richtung Melsungen verlassen hatte, will er nun wieder zurück. 02.10.2026 | 1:04 min

Torhüter David Späth hielt mit zwei Paraden direkt zu Beginn seiner Mannschaft den Rücken frei. Golla, der an diesem Abend seinen 29. Geburtstag feierte, gelang der erste deutsche Treffer (2.).

Theiß und Moré mit ersten Länderspieltoren

Nur allmählich kam das DHB-Team etwas besser ins Spiel und Gislason brachte unter anderem Debütant Niklas Theiß (16.). Doch Belgien, das sich bislang noch für keine EM qualifiziert hat, ließ sich nicht richtig abschütteln, auch weil die deutsche Abwehr nicht kompakt genug agierte - Gislason sah sich beim Stand von 15:12 gezwungen, seine Mannschaft zu ermahnen.

Das ist kein Freundschaftsspiel, das ist ein Quali-Spiel. „ Bundestrainer Alfred Gislason

Seine Mannschaft war bemüht, den Worten Taten folgen zu lassen, kurz vor der Halbzeit stellte Neuling Theiß (30.) mit seinem ersten Treffer wieder einen Vier-Tore-Vorsprung her. Im zweiten Durchgang kam das DHB-Team besser ins Rollen, auch der zweite Debütant David More trug sich in die Torschützenliste ein (43.).

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Quelle: sid, dpa